Supuesta foto del excanciller cubano Felipe Pérez Roque en La Habana revoluciona las redes

Una supuesta foto del excanciller cubano Felipe Pérez Roque está revolucionando las redes sociales.

El internauta Siro Cuartel compartió en su perfil de Facebook una imagen de quien fuera una de las principales figuras del poder en Cuba desde finales de los 90 hasta 2009, cuando fue destituido de su cargo por el propio Raúl Castro.

En la imagen se ve a un hombre, con un gran parecido a Pérez Roque, de pie apoyado en el marco de la ventana del edificio FOCSA en El Vedado mientras mira su celular.

Captura de Facebook / Siro Cuartel

"Ud. quita el FOCSA que está detrás, y pone un Home Depot y Felipito luce igualitico: escacha'o", se burló Siro Cuartel.

La fotografía de Pérez Roque fue replicada varias veces y decenas de internautas comentan su apariencia actual, tan distinta a la que ostentaba cuando estaba al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Parece un deambulante, yo creo que vende en un catre, por la pinta", dijo el periodista independiente José Luis Tan Estrada.

"Triste y desvencijado, el pobre se ve sin energías para condenar", afirmó la activista Lara Crofs.

"Superpedante, si lo tuviera frente ahí me le reía en la cara. Tiene, vamos a ver, lo que tenía que tener: ¡Churre!", expresó un cubano emigrado.

"Nada que ver con la vida de lujos que ostentaba con dinero salido usted sabe de dónde, ahora es un cubano más", recalcó una habanera.

Felipe Pérez Roque, un ingeniero electrónico que despuntó como líder de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), tuvo una carrera política meteórica que llegó a la cima cuando en 1999 fue promovido a canciller. A los diez años sufrió una estrepitosa caída del poder al ser "tronado" y sustituido por el actual ministro Bruno Rodríguez Parrilla.

Tres días después, renunció a sus cargos en el Consejo de Estado, el Partido Comunista y la Asamblea Nacional del Poder Popular, a través de una carta en las que reconoció "los errores cometidos".

Al hacerse pública su remoción, el extinto dictador Fidel Castro, quien ya había delegado en su hermano, escribió sobre su destitución y sobre la del exsecretario del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, Carlos Lage:

"Jamás subestimé la inteligencia humana, ni la vanidad de los hombres. [...] No se ha cometido injusticia alguna con determinados cuadros. Ninguno de los dos mencionados por los cables como más afectados pronunció una palabra para expresar inconformidad alguna. No era en absoluto ausencia de valor personal. La razón era otra. La miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos", expresó.