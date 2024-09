Cubana sigue desaparecida tras casi nueve meses: "El 14 de septiembre estará cumpliendo años"

Karildi Marin Foto © Karildi Marin / Facebook

La joven cubana Karildi Marín continúa ausente de su hogar y su familia vive estos días con una angustia mayor, ya que el próximo sábado 14 de septiembre es su cumpleaños 25.

"Este 14 de septiembre estará cumpliendo años mi hermana Karildi, la cual lleva nueve meses desaparecida y aún no tenemos una respuesta de parte de las autoridades de qué pudo haber sucedido con ella", denunció en Facebook su hermano Yoandri Marín.

"Hay una familia sufriendo porque no hay nada más desgastante que tener preguntas sin respuestas. ¿Dónde estará? ¿Qué le sucedió? Si le sucedió algo, ¿quién o quiénes son los responsables?", cuestionó.

Si la chica no aparece en la próxima semana, este será el primer onomástico en que no esté presente. Ese día se cumplen nueve meses de su desaparición, pues fue vista por última vez justamente el 14 de diciembre.

Captura de Facebook / Yoandri Marín

"Solo le pedimos a Dios que nos ayude a dar contigo, mi hermana y cerrar este ciclo que nos consume por dentro. Donde quiera que estés, te amamos mucho mucho mucho y ojalá alguna día la justicia divina pase factura a todo el que te pudo hacer mal", expresó Yoandri, quien durante este tiempo se ha mantenido comentando el caso en Internet.

A mediados de agosto, Yoandri afirmó que mantiene las esperanzas de saber qué ocurrió con su hermana.

"Pido a Dios que te tenga siempre protegida y que se haga justicia por parte de las autoridades porque hasta hoy no tenemos razón de ti. Te amamos y siempre te amaremos", escribió.

El joven confía en que la justicia divina castigue a quien le ha hecho daño a su hermana, pero también exige responsabilidad a las autoridades.

"Resuelvan el caso de mi hermana, que el tiempo corre y no es un día ya de su desaparición, ya son casi seis meses. Necesitamos respuestas", dijo en junio.

Karildi Marín, de 24 años, reside en Párraga, en el municipio Arroyo Naranjo, La Habana. Desapareció la noche del 14 de diciembre cuando salió a una fiesta en el Cerro y desde entonces nadie ha sabido más de ella.

La joven tiene una niña de menos de dos años. En mayo, el Día de las Madres, su papa le dedicó un mensaje en Facebook con varias fotos de ella con su hijita y una de cuando estaba embarazada poco tiempo antes de dar a luz.

"Los oficiales que tienen que ver con el caso no hacen ni pinga, echándose aire en el culo. Seguro estoy que si fuera la hija de algunos de ellos ya hubiera aparecido. Esto es Cuba, el que no tiene padrino no se bautiza", señaló Tomás Marín.

También Yoandri ha denunciado la ineficiencia de las autoridades en la búsqueda de su hermana.

"Quienes tienen que velar por la tranquilidad ciudadana no hacen su trabajo correctamente (...). No hay indicios de ella, ¿por qué si ya se han proporcionado pistas sigue sin aparecer algún sospechoso?", inquirió en abril.