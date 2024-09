La Diosa sobre Seidy La Niña: "Yo he tenido que hacer el trabajo de ignorarla"

Para nadie es un secreto que La Diosa y Seidy La Niña nunca han estado en buenos términos, y aunque se trata de dos de las pocas mujeres exponentes de la música cubana en Miami, su relación siempre ha sido tensa y distante.

La Diosa estuvo el viernes en “El Mañanero” con Alexander Otaola y salió a relucir el tema de sus encontronazos con la intérprete de “Mulatica”.

“Seidy se cuelga de mí. Mira con Seidy yo he tenido que hacer un trabajo de un año y medio que llevo en este país, desde más tiempo, desde que estaba en Cuba que vino aquí a hablar déspota de mí, yo he tenido que hacer el trabajo de ignorarla totalmente”, dijo La Diosa.

Según la cantante, no ha querido entrar en polémica con Seidy porque no le interesa: “Me quita mi energía, no puedo gastar mi energía en una cosa como esa”.

“Yo no le deseo mal a Seidy pero me molesta y me incomoda, y esto tengo que decirlo porque si no sería muy hipócrita, que sí ha llegado a decir en directas abiertamente ‘y ella canta, y tiene canciones’, entonces yo me he tenido que morder la lengua para no decir todo lo que yo puedo decirle porque el público no va a entender por qué yo salí a responder a Seidy y de una manera que no va a gustar a Seidy. Entonces yo me he mordido la lengua y no he dicho nada, ni una palabra”, añadió la intérprete de “Bien Mamasota”.

“Yo la bloqueé para no ver más esas indirectas constantemente”, agregó La Diosa y recordó que Seidy se ha burlado de sus conciertos, de si los llenaba o no, sin embargo, ella no le ha pagado con la misma moneda.

También en la entrevista con Otaola salió a relucir su relación con Srta Dayana, y La Diosa dijo que ambas se mantienen distantes, aunque aclaró que siempre ha respetado su carrera.