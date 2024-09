Emotivo mensaje del Embajador uruguayo a cubanos y venezolanos

El embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, envió un emotivo mensaje a los cubanos y venezolanos que anhelan un cambio hacia sociedades abiertas, inclusivas y democráticas, así como el fin de los regímenes dictatoriales que detentan el poder en sus países mediante la violencia y la represión.

“A los venezolanos les puedo decir lo mismo que también le he dicho a mis amigos cubanos, a tantos amigos que hoy encuentran cobijo en el territorio nacional del Uruguay. Solo les digo que tengan fe, que tengan la esperanza. Nosotros vivimos también procesos autoritarios, autocráticos, tiránicos, despóticos y salimos”, dijo el diplomático en una videoconferencia.

Sus palabras resonaron en el evento “Uruguay y Venezuela: Solidaridad en Tiempos de Crisis”, celebrado la semana pasada en el Palacio Legislativo de Uruguay, con la presencia de cubanos, venezolanos y uruguayos que se unieron para debatir soluciones a la crisis venezolana.

“Nadie regala la libertad. La libertad se conquista y se reconquista, y cuando se pierde es algo muy doloroso”, dijo Abdala en su intervención, en la que reflexionó sobre el camino seguido por la sociedad uruguaya para salir de la dictadura, y forjar el marco de convivencia pacífico y civilizado que hoy les permite presumir de ser uno de los países referentes en la región.

Además del embajador Abdala, los participantes pudieron escuchar a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, quien se mantiene en Venezuela reivindicando la victoria de Edmundo González Urrutia, respaldada por los votos de las pasadas elecciones, mientras el presidente electo marchó este fin de semana al exilio en España.

“Así que solo les digo: mucha fe, mucha confianza, porque en algún momento se produce un intersticio, una pequeña ventanita que se agranda y el camino se recorre hacia la ventana total de la libertad. Hay que tenerse mucha confianza personal y colectiva, y una gran con convicción mental y emocional”, añadió solidario el diplomático.

En julio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA, condenó en un comunicado “la represión estatal y el uso de la fuerza” durante las históricas protestas que estallaron el 11 y 12 de julio en la isla caribeña.

En una intervención de dicho organismo, Abdala consideró que “lo que se está viviendo en Cuba no ambienta dilaciones” y advirtió que “el tiempo corre en contra de la defensa de los derechos y la vida de muchas personas” en la isla.

En su entonces condición de presidente del Consejo Permanente de la OEA, el embajador de Uruguay subrayó que “no conocer lo que se está viviendo en Cuba no significa que los dramáticos hechos no se sigan produciendo. La realidad, tristemente, sigue su curso, no se esconde detrás de papeles, declaraciones o dilaciones”.

“Los venezolanos están por todo el mundo desesperados (...) Lo que pasa es la consecuencia dramática de un régimen autoritario”, señaló Abdala en diciembre de 2020 tras el naufragio ocurrido en el Caribe venezolano en el que perdieron la vida 23 ciudadanos que escapaban del régimen de Nicolás Maduro.