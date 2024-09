Cubanos ayudan a madre venezolana y sus hijas en Miami: "Esto no lo hace cualquiera"

Una venezolana madre de dos niñas que acaba de llegar a Estados Unidos ha recibido la ayuda desinteresada de la comunidad cubana.

El tiktoker Dairon Cano, quien se ha hecho popular por ayudar a compatriotas que atraviesan complicadas situaciones en Miami, difundió la historia de la joven, que recorrió varios países con sus hijas en una peligrosa travesía hasta arribar a Estados Unidos, hace apenas 17 días.

Cano entrevistó a una cubana que se las encontró a las tres en la calle y decidió ayudarlas.

"Están viviendo en un motel, no tienen recursos, no tienen nada, no tienen cómo cocinar porque es un motel, yo la he ayudado con comida y ella está en una asociación que se llama 'Hermanos de la Calle' que le dieron un mes gratis para vivir en ese motel -le quedan 14 días- y le dan una comida al día, el almuerzo", detalló.

La buena samaritana reveló que varios de sus amigos y ella les están dando el desayuno y la comida, y les reunieron unos 300 dólares para comprar algunas cosas y medicinas para las pequeñas, que están enfermas.

El influencer pidió a sus seguidores que ayudaran a la joven con dinero pero sobre todo con un trabajo que le permita rentarse tranquila en un lugar.

Posteriormente, Dairon compartió otro video en el que se ve a una familia cubana que le regaló a la venezolana ropa, electrodomésticos y juguetes para las niñas.

"Muchísimas gracias, Dios me los bendiga y me les multiplique siempre, les dé mucha vida, mucha salud y muchas bendiciones, porque esto no lo hace cualquiera", afirmó ella emocionada.

"Esto es lo que tenemos que hacer, mi gente, ayudar al que está en el piso y apoyarlo", subrayó él.

La joven lloró por estar lejos de su mamá y del resto de su familia, y por todo lo que pasó con sus niñas durante su viaje desde Panamá hasta llegar a México, pasando por el resto de países centroamericanos.

"En México tratan a uno como si fuera la peor basura del mundo", denunció.