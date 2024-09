José Daniel Ferrer envía carta desde aislamiento en prisión: "La dictadura me ha sepultado vivo"

El prisionero político cubano José Daniel Ferrer denunció en una carta enviada desde el aislamiento extremo en el que se encuentra, la intención del régimen de sepultarlo vivo y la crítica situación de los reos.

Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los defensores de los derechos humanos, pidiendo solidaridad y apoyo para quienes sufren estas condiciones.

De acuerdo con la Fundación Nacional Cubano Americana en la red social X, la misiva, verificada por sus hermanos, expone la falta de atención médica, alimentos y productos de higiene en las prisiones cubanas, afectando no solo a él, sino a muchos otros reclusos, quienes sobreviven en condiciones inhumanas.

En su mensaje, el opositor cubano destacó la importancia de un compromiso colectivo en la lucha por la libertad y el respeto a los derechos fundamentales. "No se trata solo de mí, sino de todos los que estamos siendo castigados por pensar diferente", afirmó y subrayó que la represión en las cárceles de la isla se ha intensificado.

El activista dirigió su mensaje a su esposa, Nelva Ortega, y a su hermana, Ana Belkis, solicitando que se difunda a través de las redes sociales, alertando sobre las condiciones de prisioneros políticos como Aníbal Ribeaux, quien sufre problemas graves de salud sin recibir atención médica, e Ian Games, obligado a dormir en el suelo y soportar hambre.

Según Ferrer, algunos presos del 11 de Julio se encuentran en situaciones aún peores, desnutridos y enfermos, comparando la calidad de la comida con la que recibían las víctimas de los campos de concentración nazis.

“Llevo más de un año y seis meses sin visitas familiares y sin comunicación telefónica. La dictadura me ha sepultado vivo, quieren silenciarme a toda costa, por eso no escuchan mi voz, por eso no reciben mis opiniones, mis razones, mis denuncias sobre lo que ocurre en este infierno. He realizado varios intentos de hacerles llegar escritos míos, no sé si alguno ha resultado, ojalá este les llegue”, escribió.

“José Daniel Ferrer García no se rinde jamás, Daniel Ferrer García es y morirá siendo un firme defensor de la libertad, la democracia, los derechos humanos, la justicia y los valores fundamentales: independencia de poderes del Estado libertades de expresión prensa, asociación reunión y manifestación pacífica, economía de mercado y justicia social”, expuso.

A pesar del aislamiento extremo al que está sometido, con más de un año y medio sin visitas familiares ni comunicación telefónica, Ferrer reafirmó su compromiso inquebrantable con la libertad, la democracia y los derechos humanos y expresó su solidaridad no solo con los prisioneros en Cuba, sino también con los opositores y perseguidos en Venezuela, Nicaragua, Rusia y otros países que enfrentan dictaduras y regímenes autoritarios.

José Daniel Ferrer García es un activista por los derechos humanos cubano nacido en Palma Soriano, Santiago de Cuba, el 29 de julio de 1970. Fundó en agosto de 2011 la UNPACU, organización disidente cubana que lucha pacíficamente contra cualquier forma de represión de las libertades civiles en Cuba.