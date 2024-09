Carlos Otero aclara lo sucedido con El Micha

Tras el exabrupto de El Micha en “El Toro Loco Show”, cuando se enfadó y terminó marchándose del programa cuando lo increparon por sus viajes a Cuba, el presentador cubano Carlos Otero, uno de los allí presentes, aclaró lo sucedido con el reguetonero.

Aunque al principio, a raíz del propio fragmento que compartió el cantante en sus redes, se prensó que el encontronazo había sido con Otero, en realidad el careo principal fue con la presentadora Rosy Iglesias.

No obstante, Otero recurrió a su canal en YouTube “La Hora de Carlos” para relatar lo ocurrido. El presentador dijo que antes de grabar el programa preguntó sobre qué se hablaría con El Micha y le dijeron que era sobre su nuevo álbum y él añadió: “El Micha en estos momentos está trending por todas las declaraciones que ha dado últimamente (…) él ha estado hablando de su posición con respecto a Cuba”.

Otero dejó claro que no tiene ningún problema con El Micha, que incluso se saludaron afectuosamente, fuera y ante cámara, y él hasta bromeó con el reguetonero.

“Déjenme aclarar algo, que yo creo que tengo que aclarar, en primer lugar ‘El Toro Loco Show’ no es mi show, yo estoy allí como invitado, tengo que respetar los lineamientos de la producción de ese show (…) Yo no quería estar en la mesa, les voy a ser sincero, a mí no me interesa estar en la mesa si a El Micha le van a preguntar cosas respecto a Cuba porque ya eso está muy utilizado por otros presentadores, por otras plataformas y por otras entrevistas que ya él había dado”, reconoció Otero.

Sin embargo, el presentador quiso hacerle una pregunta al reguetonero que no le han hecho antes acerca de lo que está pasando, y quiso saber si tuvo que hacer alguna concesión con la dictadura cubana para poder entrar a la isla, a lo que el cantante respondió con una negativa.

“Hay mucha gente que ven los titulares de las plataformas y sin ver de verdad realmente el contenido, sin saber realmente qué fue lo que pasó, empiezan a desbordar un odio, algunos frases de aliento, de que están de acuerdo con lo que hizo El Micha, otros no están de acuerdo”, añadió el presentador.

“Los cortes que se subieron parecían que era una bronca infernal entre El Micha y yo, que realmente no fue así, pero bueno, esos fueron los titulares y todo el mundo se enganchó en esa historia. Yo espero que todo el mundo haya visto el show para que vean cómo fue todo el proceso y cómo fue toda la actitud de El Micha y la actitud de nosotros como anfitriones del show. A mí me han invitado a algunos shows y yo nunca he preguntado qué es lo que me van a preguntar, nunca, yo cuando voy dispuesto a ir a un show es porque voy a responder las cosas que me van a preguntar, no le pongo límites a las conversaciones ni le pongo tampoco impedimentos”, recalcó Carlos Otero.

En sus declaraciones Otero dijo que le extrañó mucho la actitud de El Micha, sobre todo porque no había reaccionado de esa manera anteriormente en entrevistas similares.

Tras la reacción de El Micha las opiniones en las redes han estado divididas, mientras algunos muestran su apoyo al reguetonero, otros dejan claro su desacuerdo con sus declaraciones y la manera en que salió del programa.