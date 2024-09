Nuevas imágenes revelan por qué se molestó El Micha en El Toro Loco Show de Miami

El exabrupto de El Micha durante la grabación del programa El Toro Loco Show, de Mega TV, que concluyó con el cantante abandonando el plató, no estuvo originado en un careo con Carlos Otero, como se pensó inicialmente, sino con la presentadora Rosy Iglesias, a quien el cantante le dijo claramente que ella no podía opinar de Cuba porque hace muchos años que no va a la isla.

El Micha compartió en sus redes un fragmento editado de la discusión en el que dijo que va y viene a Cuba porque le da la gana, así como la amenaza de que donde quiera que no entienda lo que le estén diciendo, va “a calentar el programa”.

Sin embargo, un fragmento más amplio -no editado- permite apreciar que el careo más fuerte fue con Rosy Iglesias, a quien El Micha le echó en cara que ella no sabe nada de Cuba y que si ella no ha ido la isla desde hace años no sabe lo que pasa allí ni cómo es la vida allí.

"Tú estás equivocado, yo no tengo que vivir en Cuba para saber lo que pasa en Cuba", le respondió la presentadora de origen cubano, quien admitió, no obstante, que hace 14 años que no va a la isla.

“Usted no sabe nada de Cuba […] usted lo que ve es lo que ponen […] ni remotamente usted puede saber qué es Cuba hoy. Aquí el cuento lo hace siempre cualquiera […] usted está perdida […] ¿qué sabes tú? Es cuento nada más”, dijo en diferentes momentos el artista cubano; quien llegó a irrespetar a la presentadora al decirle “no te hagas la inteligente”.

"Yo me quedo con el texto de tu letra que dice, quiero ver a Cuba en colores”, alcanzó a echarle en cara Rosy Iglesias en referencia a un verso de la canción “El sueño”, tema musical del cual El Micha parece haberse distanciado.

Fue al ripostarle Rosy Iglesias “explícamelo tú que la conoces”, que el cantante se levantó con disposición de irse mientras declinaba la invitación a hablar de su disco, sugerencia fallida lanzada por otra de las presentadoras en aras de aplacar la tensión reinante.

“Yo no quiero hablar de álbum ni de ná, yo me voy”, concluyó el músico, quien antes de abandonar el plató en medio de un silencio espectral del equipo de realización no perdió la oportunidad de venderse como “loco”.

El Micha incluso anticipó la viralidad de una escena que, obviamente, ha acabado corriendo como pólvora en las redes.

"Una falta de respeto total con mi madre y con el resto de los conductores", sentenció en el apartado comentarios de la imágenes Gaby Quintero, hija de Rosy Iglesias.

“Hay programas y programuchos, hay profesionales como Tony Dandrades y Enrique Santos, y hay otros, bola de churres, haciéndose los más patriotas para conseguir un like y lucrar con el mismo tema", escribió El Micha en Instagram al compartir el fragmento editado del momento en cuestión.

En las últimas horas las opiniones han estado divididas en torno a lo ocurrido.

Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y La Verdad, exigió respeto para los artistas residentes en EE.UU. que quieran cantar en Cuba y se mostró tajante sobre la polémica.

“Los hombres no tienen que vivir con presión de ningún tipo, ni de aquí, ni de allá. El que sabe lo que da, te dice La Verdad, se levanta y se va”, escribió Frías en sus redes sociales junto a un video de unos diez minutos en el que explicó su postura.El artista partió de aclarar que él en lo personal no irá a cantar a Cuba hasta que no cambie el gobierno, pero exigió respeto para quienes sí decidan hacerlo.

En los últimos meses el cantante ha estado en el ojo de la polémica y no solo por los ya frecuentes viajes a Cuba a cantar, sino también por posturas que muchos han interpretado como una forma de darle la espalda al exilio cubano en Miami.

En una reciente entrevista para Tony Dandrades, el reguetonero dejó claro que tiene intenciones de seguir viviendo en Miami y viajando a la isla a cantar para su público, sobre todo después de su último disco, para el que grabó varios videoclips en Cuba.

El reguetonero ha explicado por qué su postura respecto a Cuba ha cambiado: “Me di cuenta de quién soy, de dónde vengo, cuando tú te pones a mirar para atrás tienes que darte cuenta de todo lo que has logrado por ti”.