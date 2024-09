Cubano vende todo para salir de Cuba: "No soporto la idea de que mi hija crezca en una sociedad rota"

El abogado cubano Manuel Viera, conocido en redes como "Manuel Viera Porelcambio", afirmó este sábado que puso sus pertenencias en venta para abandonar Cuba, porque no ve en la isla un futuro para su hija.

Viera, quien desde hace varios años es conocido en Facebook por defender los derechos de los ciudadanos cubanos, explicó que la principal razón de su partida es el desencanto político.

"No me voy de Cuba por problemas económicos, me voy por problemas políticos", expresó el abogado, al que le preocupan el futuro de su hija y su esposa, quienes, según él, no deberían crecer ni vivir en una sociedad que describió como "rota" y que "nadie quiere arreglar".

Viera también anunció la venta de su casa en el municipio de Playa, una vivienda en la que ha invertido 18 años de su vida, construida "piedra a piedra" con los pocos recursos que obtuvo como abogado.

Facebook / Manuel Viera

"Es la casa donde vi nacer a mis tres hijos, pensada para vivir y tener allí el negocio", lamentó.

También está vendiendo su carro, un viejo Dodge argentino que heredó de su padre y que ha sido su compañero durante más de 30 años. "Conozco cada tuerca y cada tornillo de mi palmiche", dijo, refiriéndose con cariño al vehículo que lo ha acompañado casi toda su vida.

"Nunca bajé la cabeza"; pero "No soporto la idea de que mi hija crezca en una sociedad rota que nadie quiere arreglar", afirmó.

Al final de su mensaje agregó que no tiene intenciones de regresar a Cuba mientras "huela a miedo" y persista el control político sobre la sociedad.

"Quiero vivir libre, quiero que ellas sean libres", manifestó Viera, quien afirma que "en Cuba solo dejaré mi recuerdo y mi nombre en el viento".

En los últimos tres años Cuba ha visto partir a más del 18 por ciento de su población en la peor crisis migratoria de la historia de la isla.

A pesar de ello, el régimen cubano continúa pidiendo a la población resistir la falta de libertades, el hambre y la desesperanza.

Desde que comenzó a criticar al régimen en redes sociales Viera ha sido perseguido, citado por la Seguridad del Estado a su cuartel general en Villa Marista y amenazado, como parte de la falta de libertades que padece la sociedad cubana.