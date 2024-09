Cubano en EE.UU.: "No mantengo ningún sistema, mantengo a mi familia"

El creador de contenido cubano Arielito, @arielito.oficial, ha generado un fuerte debate en TikTok tras responder a las críticas por enviar dinero a su familia en Cuba.

“No chico, no digas nada, es mejor callarse y mandar dinero, mantener ese sistema verdad”, le había comentado una usuaria, insinuando que el apoyo económico a la familia ayuda indirectamente al gobierno cubano, algo que desató la reacción de este joven cubano que vive en Estados Unidos.

En su video, Arielito respondió con firmeza, dejando claro que el dinero que envía no es para el sistema, sino para quienes lo criaron y se sacrificaron por él. “Yo no mantengo ningún sistema, yo mantengo a mi familia”, declaró. El tiktoker explicó que su familia en Cuba siempre luchó por sobrevivir, y ahora que él está en Estados Unidos, siente la responsabilidad de ayudarles. “Cuando yo estuve chiquitico se partieron la espalda y el lomo para que yo pudiera tener un platico de comida en mi mesa y tener aunque sea un par de zapaticos para ir a la escuela”, añadió, enfatizando que su apoyo no tiene que ver con política sino con gratitud y amor familiar.

"Yo no voy a dejar que mi familia pase hambre. ¿me entiende? porque mi familia está allá comiéndose tremenda candela y tremendo cable ahora mismo", aseguró dejando clara su postura y que hará caso omiso a quienes -desde la lejanía o la tranquilidad de tener a los suyos con ellos- critican a quienes envían dinero o se ocupan de las necesidades de su familia en la isla.

Las reacciones al video no tardaron en llegar, y muchos usuarios suscribieron sus palabras: “Esto es para todos los Maceos y las Marianas detrás de redes sociales. Le mando dinero a mi familia cuando me salga de la p... y voy a Cuba cuando me salga de la p.. aburren ya los pro patria y vida”; “Lo que se mantiene y por lo que se regresa a Cuba es por la familia, no es por Cuba. Bendiciones a los que no abandonan a la familia”, dijeron algunos.

El video también generó apoyo emocional y reconocimiento hacia el tiktoker por su actitud. “Haces muy bien, Arielito, la familia no se abandona y más como está la situación de Cuba. Yo también ayudo a mi familia y seguiré ayudando”, comentó otro usuario, reflejando la difícil situación en la isla. De igual manera, hubo quien señaló la hipocresía de algunos críticos: “Los que no quieren ayudar… se justifican con esa respuesta”, sugiriendo que algunos usan la política como excusa para no enviar remesas.

Otros usuarios respaldaron con fuerza el mensaje de este joven emigrado cubano, compartiendo su propia experiencia: “Si ayudar a mi familia en Cuba significa mantener el sistema, pues lamento decirle que lo seguiré manteniendo porque a mi madre y hermano los voy a seguir ayudando en todo”, afirmó otro seguidor. La idea de que el apoyo va dirigido a las familias y no al gobierno fue un sentimiento común entre los comentarios. “Así mismo, es para la familia, no para el gobierno”, coincidió uno.

Algunos también aplaudieron la claridad y sinceridad de este joven que vive en Estados Unidos: “Hablaste como un gran ser humano y un varón, así se habla”, comentó uno, mientras otro agregó: “Tienes toda la razón, nunca por ningún motivo se abandona a la familia”. La preocupación por la situación económica en Cuba es palpable en muchos de los comentarios, y otro seguidor concluyó con una reflexión contundente: “Para mí primero mis padres y luego todo lo demás. Hay que ser ingrato para no ayudar a la familia sabiendo lo que se pasa allá”.

Este debate continúa siendo un tema recurrente entre los cubanos en el exilio, quienes a menudo se ven atrapados entre el deseo de ayudar a sus seres queridos y las críticas por el impacto indirecto que pueda tener en el sistema. Sin embargo, como muestra la respuesta de este cubano, para muchos compatriotas, la familia está por encima de todo, y ni las críticas ni las dificultades logran cambiar esa prioridad.