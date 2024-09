"Miami no lo recomiendo para empezar": Colombiana desvela cosas que le hubiera gustado saber recién llegada a EE. UU.

La creadora de contenido en TikTok Valentina (@valentinabuof) compartió en dos videos sus reflexiones sobre lo que hubiera deseado saber antes de emigrar a Estados Unidos.

En su mensaje, dirigido especialmente a inmigrantes recién llegados, Valentina enfatizó que el "sueño americano" no es como lo pintan pues, según ella, uno llega idealizando muchas cosas, pero la realidad es diferente, especialmente en la parte financiera.

“Uno viene muy ingenuo e idealizando muchas cosas porque uno no sabe hasta que lo vive”. Explicó que, para la mayoría, el primer año es el más difícil, ya que si no se llega con un plan, trabajo o algo estable, “es el año más difícil, probablemente más trabajado".

Valentina también habló sobre las grandes diferencias entre los estados de EE. UU., afirmando que cada uno es un mundo distinto en cuanto a leyes, salarios y costo de vida. Destacó que en su caso personal, no recomendaría comenzar en Miami debido a lo costoso que puede resultar para quienes llegan sin planes concretos y añadió que "hubiera sido bueno llegar con la mentalidad o predispuestos a algo, pero uno llega muy ingenuo".

Otro punto clave fue la crítica al sistema de salud estadounidense, describiéndolo como costoso y accesible solo para personas privilegiadas. Aunque mencionó que es importante tener seguro médico, aseguró que ir al hospital por algo serio es un gasto que muchos no pueden permitirse: "Es una cuotica bien costosa que le puede salir a una persona ir al hospital y que lo hospitalicen por un día".

Sus videos han generado una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores: “El problema es que la gente se piensa que es llegar y que todo le va a caer del cielo y que todo se lo van a hacer; que llegar a trabajar duro"; "La verdad sí me hubiera gustado ver este video antes de llegar"; "Y te explotan porque no tienes documentos"; "En el tema de salud en Colombia es la peor, vas por prioritario y desde las 6 am te hacen esperar hasta las 5 pm", son algunas de las respuestas, que muestran la variedad de opiniones que ha provocado su reflexión.