Legisladores reaccionan a detención por ICE de estudiante de la Universidad de la Florida

Felipe Zapata Velásquez, estudiante de la Universidad de Florida, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras una infracción de tránsito en Gainesville. El joven, de nacionalidad colombiana y con visa F-1, fue trasladado sin acceso a asistencia legal al Centro de Detención Krome, en el condado de Miami-Dade.

Zapata, estudiante de tercer año de Economía en la Facultad de Ciencias Agrícolas y de la Vida, fue detenido el pasado 29 de marzo por conducir con la licencia vencida. Su madre, Claudia Velásquez, explicó en declaraciones a Univision 23 que su hijo estaba gestionando el formulario I-20 para renovar su licencia y que ya había pagado las multas correspondientes. Según relató, tras resolver el asunto en la estación policial, agentes del ICE lo interceptaron y le informaron que, por tener esa infracción en su historial, debían llevárselo bajo custodia. Posteriormente, fue trasladado a Jacksonville y luego al centro de detención en Miami-Dade, donde, según su madre, fue presionado para firmar un acuerdo de autodeportación sin la presencia de un abogado.

Desde Colombia, Velásquez expresó su angustia al señalar que en la familia no duermen, que “comer es una tortura” porque no saben si él está comiendo, y que “el no saber en dónde está y no tener la comunicación es demasiado difícil”. Agregó que Felipe ha vivido en Estados Unidos durante casi seis años y que le faltaba solo un año para completar sus estudios. Ingresó inicialmente al Santa Fe College y posteriormente obtuvo una beca para continuar en la Universidad de Florida. Su intención, dijo, era terminar la carrera y regresar a Colombia para comenzar su vida profesional.

La legisladora estatal Yvonne Hinson, demócrata de Florida, cuestionó la detención de Zapata al considerar que una simple infracción de tránsito no justifica una medida tan severa. En declaraciones recogidas por Local10 News, afirmó que “los inmigrantes están bajo ataque ahora más que nunca”.

A esta crítica se sumó el congresista federal Maxwell Alejandro Frost, quien calificó a Zapata como “la última víctima de secuestro de la administración Trump” y denunció que su familia no ha tenido noticias de él desde el 1 de abril.

En las últimas horas también se pronunció el senador estatal Shevrin Jones, quien se preguntó qué mensaje está enviando el país a los estudiantes que están en regla y tratando de hacer lo correcto. Según reportó Local10 News, el legislador instó a las autoridades a replantearse este tipo de procedimientos y abogó por una reforma migratoria bipartidista que evite que se criminalice a personas en situación legal.

Medios locales que han dado seguimiento al caso informaron que Zapata no aparecía en la base de datos pública de ICE, lo que ha generado aún más preocupación entre su familia y quienes siguen el caso. Consultada por Univision, la abogada de inmigración Natalia Gaviria explicó que Felipe no se encontraba fuera de estatus al momento del arresto. "En los casos de F1 que es la visa de estudiante, siempre y cuando la persona esté estudiando por más que tenga su visa estampada vencida, siempre y cuando esté estudiando, está en estatus, entonces no estaba fuera de estatus"; dijo.

Otros casos recientes refuerzan las críticas contra el ICE

El caso de Felipe no es el único que ha generado cuestionamientos en los últimos días. Víctor Manuel Izquierdo, un joven cubano residente en Florida, fue arrestado el día de su cumpleaños tras acudir a una cita migratoria, pese a tener una solicitud de residencia por matrimonio en curso y sin antecedentes penales.

Otro caso que generó indignación fue el de José Francisco García Rodríguez, un cubano de 73 años detenido en Luisiana después de vivir más de 45 años en Estados Unidos. Su familia denunció que, a pesar de haber intentado regularizar su estatus durante años, ICE lo arrestó sin previo aviso cuando se dirigía a trabajar.

También trascendió el caso de José Gregorio González, un venezolano que acompañaba a su hermano a una cita de diálisis cuando fue detenido por ICE. Estaba en Estados Unidos con la intención de donarle un riñón. Estuvo casi un mes bajo custodia hasta que fue liberado por razones humanitarias.

En California, una joven hispana de 22 años fue interceptada por agentes armados de ICE frente a su casa después de dejar a su hermana en la escuela. Aunque es residente legal y fue liberada, el incidente le provocó una crisis de pánico y repercutió en su estabilidad emocional y laboral, según su testimonio.

Y en Boston, un juez declaró en desacato a un agente de ICE que arrestó a un migrante dominicano en plena audiencia judicial. El magistrado calificó el acto como una afrenta a la justicia y ordenó revisar el comportamiento de los fiscales involucrados.

