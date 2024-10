Madre del preso político Luis Robles denuncia amenazas de la Seguridad del Estado a su hijo

Luis Robles Elizástigui, joven cubano encarcelado por protestar pacíficamente en La Habana Foto © Facebook Luis Robles/Captura de video CiberCuba

La madre del preso político Luis Robles Elizástigui denunció que la Seguridad del Estado amenazó a su hijo en la cárcel por los pronunciamientos públicos que ella hace en redes sociales exigiendo al régimen la libertad del joven.

Yindra Elizástigui Jardines, quien no cesa de demandar la liberación de su hijo, dijo al diario independiente CubaNet que un agente de la policía política fue al campamento de trabajo correccional “La Lima”, en Guanabacoa, donde está recluido Robles, y le advirtió que habría consecuencias para él si su madre no dejaba de hablar.

Elizástigui afirmó estar indignada por el hecho de que la SE esté “molestando a una persona que está tratando de pasar el tiempo que le queda de este injusto encarcelamiento tranquilo” y añadió que el represor “va a allí a desestabilizarlo amenazándolo con su madre”.

Captura de Facebook/Yindra Elizástigui

Robles fue detenido el 4 de diciembre de 2020 cuando realizaba una protesta pacífica en solitario en el boulevard de San Rafael, en La Habana, con un cartel que reclamaba el fin de la represión y la libertad del rapero Denis Solís.

En 2022, el régimen lo enjuició por los supuestos delitos de “propaganda enemiga” y “desobediencia” y lo condenó a cinco años en prisión.

La valiente madre de Robles no ha parado de exigir su liberación en todos estos años y, a raíz de las recientes amenazas de la SE, aseguró a CubaNet que continuará denunciando y pidiendo la libertad de él y de su otro hijo, Léster Fernández, pese a los intentos de amedrentarlos.

Fernández también está preso desde inicios de 2023, luego de que la policía del régimen lo detuviera cuando participaba en la fabricación de una embarcación para salir del país. El joven se encuentra en la prisión de Valle Grande, acusado de un supuesto delito de “atentado” a un policía.

“Tengo un mensaje para la Seguridad del Estado: a mí ninguno de mis hijos, porque así le dijeron a Luis, que él era quien insistía para que yo denunciara, ninguno me manda a denunciar, lo hago porque es el arma que tengo para luchar contra las injusticias que se han cometido contra ellos, principalmente con Luis, que ya bastante ha sufrido en cuatro años de injusto encarcelamiento”, advirtió Elizástigui.

“No me voy a callar y mientras tenga que denunciar lo haré”, dijo resuelta. “Si soy yo la que molesto por mis denuncias, yo estoy aquí, cambio mi libertad por la de mis hijos. Mientras Dios me permita hablar yo seguiré denunciando y luchando por la libertad de ellos”.

La madre responsabilizó a la Seguridad del Estado de cualquier cosa que pueda sucederle a Robles, y no descartó la posibilidad de que traten de inculparlo por un delito común para mantenerlo en prisión más años.

El joven fue declarado prisionero de conciencia en enero de 2021, mientras que organizaciones defensoras de las libertades fundamentales como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cubalex, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado su caso en múltiples ocasiones.

Durante su reclusión, inicialmente en el Combinado del Este, Robles sufrió reiterados aislamientos en celdas de castigo, vejaciones y violencia, y las autoridades judiciales le negaron cuatro cambios de medida. Aunque ya le corresponde el beneficio de libertad condicional, el régimen se lo mantiene denegado.