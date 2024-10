Trump responde si de verdad cree que los inmigrantes comen perros y gatos

Donald Trump participó este miércoles en un foro con votantes hispanos que siguen indecisos sobre por quién votar en las elecciones del 5 de noviembre y entre las preguntas que respondió una estuvo vinculada con su afirmación previa de que los inmigrantes haitianos comen perros y gatos.

La pregunta la hizo José Saralegui, un mexicano de 67 años y residente en Arizona, que se autocalificó de republicano, pero ahora "indeciso".

Saralegui se refirió a lo sucedido como "teorías de conspiración", dijo que las autoridades de Ohio están aclarando una y otra vez que los haitianos no se están comiendo a perros y gatos, y preguntó directamente al expresidente si creía en eso.

"Eso fue algo que se reportó, yo solo dije lo que se había reportado y también comían otras cosas que no se deben de comer... pero bueno, lo único que yo hago es reportar. Yo estuve ahí, vamos a volver a ir, vamos a revisar y te podré dar un reporte cuando lo haga, pero bueno eso es lo que apareció en los periódicos. Se reportó mucho", dijo Trump dando crédito y reafirmando su posición anterior.

Sin embargo, el candidato republicano no se quedó ahí, y a continuación hizo todo un alegato contra ciudades pequeñas de Estados Unidos que de repente se han visto invadidas por miles de migrantes, algo que dice que no puede ocurrir.

"En cuanto a Sprinfield, es una ciudad de 52,000 personas y han agregado casi 30,000 migrantes a la ciudad. Si tú eres una persona que vive ahí en Springfield, en Ohio, y de pronto ya no puedes acceder a un hospital, tus niños ya no pueden acceder a una escuela, ya no puedes comprar víveres, no puedes pagar la renta, si cualquier cosa de esas sucediera, sería un desastre para ti y eso no te gustaría", añadió.

"Nosotros queremos que nuestra gente esté sana y salva y que estén contentos. Springfield es un ejemplo perfecto: tienes una ciudad hermosa, pequeña, sin problemas, y de pronto 32 mil personas llegan a esa ciudad, la mayoría ni siquiera habla el idioma, no lo hablan y lo que están haciendo es que están buscando intérpretes", precisó.

Trump fue incluso más allá, y lo que comenzó siendo una pregunta sobre perros y gatos se convirtió en una reafirmación de su política antiinmigrante.

"No puedes llegar y destruir. No puedes poner en un periodo de tiempo tan corto a 32,000 personas en una ciudad de 50,000 y esperar que todo funcione bien. Es un desastre total. La gente que vive ahí quieren irse a vivir a otro lugar. No podemos dejar que eso pase en las ciudades de este país. No lo podemos permitir, no es sostenible", concluyó.

En septiembre, durante el debate presidencial con Kamala Harris, Trump afirmó que Springfield los inmigrantes estaban cazando y comiendo patos, gatos y perros callejeros.

Tras el aluvión de críticas, el expresidente no solo no se retractó, sino que comenzó a publicar en su perfil de Instagram una serie de imágenes creadas con Inteligencia Artificial en las que se le veía "rescatando" a las mascotas.

En una de ellas un felino sostenía un cartel que decía "Kamala me odia".

En otra aparecía con dos perros con la consigna “Vote por Trump”.

Las afirmaciones de Trump surgieron de redes sociales, donde seguidores suyos comenzaron a compartir relatos sobre inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, quienes supuestamente robaban y cazaban mascotas y animales salvajes como patos y gansos para alimentarse.

La situación escaló tanto que figuras políticas, como el senador Ted Cruz, compartieron memes con el mensaje: “Por favor, voten por Trump para que los inmigrantes haitianos no nos coman”, acompañados de imágenes de gatos.

El periódico Springfield News Sun aclaró que la policía local no había recibido denuncias de mascotas robadas, y que la historia había surgido en un grupo de Facebook, donde un hombre afirmaba que "la amiga de la hija del vecino" había perdido su gato y lo encontró siendo descuartizado por un vecino haitiano.