Seidy La Niña responde: "Voy a seguir sonriendo porque la vida es una y el tiempo no da marcha atrás"

Seidy La Niña ha vuelto a conectar con sus seguidores en Instagram, respondiendo a un comentario que le dejó una usuaria en uno de sus posts. En el vídeo, grabado desde el asiento de un auto, Seidy explicó por qué elige siempre mantener una actitud positiva ante la vida. “Si no lo hago, la vida se me va pensando en el qué dirán”, afirmó, agregando que, aunque no tiene “la casa de sus sueños”, “el carro de sus sueños” ni “viaja en avión privado”, lo más importante para ella es seguir sonriendo. “Voy a seguir sonriendo porque la vida es una y el tiempo no da marcha atrás”, recalcó con firmeza.

Las reacciones a la cantante cubana, radicada en Estados Unidos desde hace 25 años, no tardaron en llegar, y muchos de sus seguidores le mostraron su apoyo. “Eres hermosa, haz lo que te plazca, la vida es una sola y hay que vivirla”; “Sigue fuerte belleza, tu historia me ha hecho ver mi vida de otro punto de vista” y “Me encanta tu afro. Sigue, Seidy, Dios y toda la divinidad va contigo” son algunos de los comentarios que destacaron, reflejando el impacto positivo que causaron sus palabras.

A pesar de la diversidad de opiniones, sus seguidores, en su mayoría, la aplaudieron por su autenticidad y la motivaron a seguir siendo fiel a sí misma: “Disfruta al 100, que nada se puede llevar, pero lo bailao no te lo quita nadie”, comentó un fan, capturando el espíritu positivo que Seidy transmite en cada publicación.

La Mulatica, por otra parte, ha sido de las artistas que ha rendido homenaje al reguetonero cubano El Taiger, fallecido el 10 de octubre, con una emotiva canción titulada "Descansa paisano".