Chocolate MC reacciona a canción de Bebeshito con 6ix9ine: "Tenemos diferencias pero no había nadie mejor que él"

A pesar de tener su rivalidad con Oniel Bebeshito, Chocolate MC no ha podido evitar sentir orgullo y felicitar a Bebeshito por su colaboración con Tekashi 6ix9ine y Lenier Mesa.

Oniel Bebeshito acaba de estrenar "Papita frita", el primer tema de reparto del polémico y reconocido rapero Tekashi 6ix9ine, que ha prometido que su canción será un éxito mundial.

Al ver que la canción tiene el potencial para convertirse en todo un éxito y que cuenta con el respaldo de la plataforma de Tekashi 6ix9ine (quien tiene más de 25 millones de seguidores solo en Instagram), el cantante cubano Chocolate MC ha expresado lo que siente al ver hecha realidad esta colaboración.

"Yo aquí recordando como había gente que decía que el reparto no llegaría a ningún lado. Sea el Bebeshito o sea quien sea, es reparto y me siento orgulloso, tenemos diferencias pero la real es que en estos momentos no había nadie mejor que él para dar este paso tan importante, fuego con los marca mangos pero le agradezco a los 3. Lenier, Daniel y el BB, gracias gracias gracias. Yo soñé con esto hace más de 15 años, mi reparto estaría en lo más alto", comentó el reguetonero cubano junto a la publicación que colgó Tekashi 6ix9ine promocionando esta canción.

De esta manera, Chocolate MC reconoce el impacto de Oniel Bebeshito en la música cubana. Recordamos que el intérprete de "Marca Mandarina" llegó hace unas semanas a Miami y este es su primer lanzamiento desde que vive en Estados Unidos, donde planea dar un concierto próximamente para todos sus fans.

Captura de Instagram

"Papita Frita" está disponible en todas las plataformas desde este fin de semana. Los tres cantantes lanzaron el tema de reparto en homenaje a José Manuel Carbajal, más conocido como El Taiger, que falleció el pasado 10 de octubre en Miami.