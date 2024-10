Jorge Junior responde a Chocolate por no ir al funeral de El Taiger: "No iba a permitir que nada ni nadie entorpeciera ese momento"

Jorge Junior respondió a Chocolate MC por no asistir al funeral de El Taiger, asegurando que respetaba su decisión, pero que no habría ocurrido ningún problema si hubiera asistido, ya que él no habría permitido que nada entorpeciera ese momento.