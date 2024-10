Tiktoker cubano ayuda a vendedora de flores en EE.UU.: "Que Dios te bendiga"

El tiktoker cubano Dairon Cano, conocido por su constante ayuda a quienes se cruzan en su camino, ya sean compatriotas o no, sigue demostrando su solidaridad en las calles de Miami.

Este sábado, Cano compartió en TikTok (@dairon_cano_champions) un video en el que, conmovido por una mujer mayor que vendía flores en plena calle, decidió comprarle cuatro ramos, aunque solo se llevó tres. “Y este es para usted”, le dijo al devolverle el último como un gesto de generosidad.

La señora le explicó al tiktoker que hasta las 7:00 pm permanece en las calles vendiendo flores. En el video se aprecia que cargaba varios ramos de rosas en una cubeta y también girasoles.

Cano acompañó su publicación con un hermoso mensaje: “Le sigo pidiendo a Dios que me alumbre mi camino, que me dé salud y me cuide del mal que puedan conspirar en mi contra, para seguir brindando mi mano, ayudando, apoyando y que ponga su mano en cada uno de estos corazones que trabajan día y noche”.

No es la primera vez que el influencer se solidariza con personas que encuentra en la calle. Recientemente, protagonizó otro gesto altruista al ayudar a un anciano peruano que vende bisutería en la calle.

En esta ocasión, entregó al abuelito peruano dos billetes, uno de 20 y otro de cinco dólares, por un collar que costaba 15, diciéndole que se quedara con el cambio.

El señor mayor, en agradecimiento, le obsequió al tiktoker otro collar para su madre, apuntando que dan suerte por estar hechos de piedra volcánica.

Cano, en reciprocidad, señaló que el anciano siempre está cerca del restaurante llamado “El Carnicero”

En otra oportunidad, el tiktoker le regaló 100 dólares a un mendigo que estaba en las calles de Miami y se lo llevó a su casa a darle de comer.