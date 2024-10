Emprendedor cubano en Miami responde a críticas: "Amo a mis mascotas, no las cocino en mi panadería"

Un joven emprendedor cubano, propietario de la panadería Ena’s Secret Bake en Miami, respondió en redes sociales a las críticas recibidas por su amor hacia sus mascotas, que incluyen un par de pequeños cerditos, varios perros chihuahuas y Pepe, una famosa cabra que se ha vuelto viral gracias a la dedicación y cariño de su dueño.

Yandry Roque Pando, a través de un extenso video publicado en su perfil de Facebook, aclaró que sus mascotas son como parte de su familia y negó categóricamente las acusaciones de que estarían destinadas al consumo de sus clientes.

“Entiendan lo que significa una mascota. Mis animales no se comen. Me da la gana tener una puerca, el chivo, todo lo que me dé la gana. Yo no mato animales, los cuido y los rescato”, enfatizó el emprendedor, refiriéndose a quienes lo han acusado falsamente de vender carne de sus propios animales en su pastelería.

En el video, Roque explicó que el cerdo que se utiliza en su negocio proviene de un proveedor externo, asegurando que “el puerco que se vende se compra congelado y los managers lo preparan, yo no tengo nada que ver con matar un puerco”.

Además, destacó que ha invertido tiempo y dinero en rescatar y cuidar a sus animales, defendiendo su decisión de tenerlos y el amor que les profesa.

El joven empresario también aprovechó para enviar un mensaje contundente a sus detractores: “Mis mascotas son mi vida y el que no esté de acuerdo, que me bloquee o se vaya para el carajo”, sentenció.

Las críticas salieron de sus recientes publicaciones, donde se puede apreciar la manera cariñosa en que trata a una pequeña cerdita, dándole de comer y haciéndole cosquillas.

Al parecer, algunas personas insinuaron que el destino de esta mascota sería terminar en un pan con lechón, como los que vende en Ena’s Secret Bake, comentario que provocó su enérgica respuesta.

“En mi bakery es verdad que se vende pan con lechón, pero no es que yo mate un puerco”, recalcó el joven cubano.

“Las personas que me conocen, saben el tipo de personas que soy. Yo, con las personas mayores, con los animales, yo no quiero cuento. Para mí, lo más importante son las personas mayores y los animalitos”, apuntó.

Roque ha impulsado varias iniciativas para abrirse paso con su pastelería en Miami.

Recientemente, regaló cakes en una calle de Hialeah: “Mi gente, vamos a parar el tráfico aquí para regalar cake”, dijo el emprendedor en un video compartido en su perfil de Facebook al ritmo de “Añoranza por la Conga”.

En otra ocasión, evocando el recuerdo de la infancia de los cubanos, ofreció dulces en cajitas de cumpleaños.