"Nada que ver con la podredumbre de Cuba": Muestra hogar de ancianos en EE.UU. y desata reacciones

La creadora cubana Yunaisy Sánchez encendió las redes con un video donde mostraba un hogar de ancianos en Estados Unidos, comparándolo con los asilos en Cuba.

“Miren, esto es un hogar de ancianos en Estados Unidos. Nada que ver con la podredumbre de Cuba. Ellos aquí tienen su apartamento, laundry, peluquería, salón de juegos, biblioteca, bueno, en fin… tienen de todo. Increíble”, comentó @yunaisysanchez76 mientras grababa el pasillo impecable del centro.

El video, compartido hace unas semanas, generó debate, con muchos usuarios que no se lo tomaron tan bien y le recordaron el alto costo de estos lugares. “No es gratis, si no tienes dinero no puedes estar allí, cuesta mucho”, señaló un usuario, mientras otra persona agregó que este tipo de centros están reservados para “ancianos de billetes”. Otros insistieron en que la comparación era injusta: “¿Cómo puedes comparar? Debes tener 4to grado. Pregúntale cuánto cuesta y sabes que son los padres que los hijos internan ahí para poder trabajar y vivir”, criticó un usuario.

Algunos compartieron experiencias propias o de familiares en centros similares en EE.UU.: “Hay lugares donde abusan de los ancianos”; “Yo trabajo en uno y no todos son iguales, donde yo trabajo te cuentan hasta los pañales”; “Nada es gratis, cuestan entre 5 y 10 mil dólares al mes”. Otros se enfocaron en la soledad que sienten los ancianos en estos lugares. “Tienen de todo menos a sus familias”; “Por más bello que sea, no deseo ver a ningún familiar mío en un asilo de ancianos”; “En Cuba nos enseñaron que este era el país de las maravillas, pero eso no es la realidad para todos”, escribieron varios usuarios.

Ante estos comentarios, Yunaisy decidió responder con un segundo video, aclarando su postura: “Primero que nada, no, no tengo cuarto grado, soy universitaria. Aunque me ha tocado hacer lo mismo que a todos los inmigrantes, cualquier tipo de trabajo, pero la comparación vale, porque en Cuba no hay forma humana de tener vida, ni con los hijos ni en esos ancianatos deplorables que hay”.

Yunaisy defendió que en EE.UU. al menos existen opciones para quienes trabajan y planifican su futuro: “Aquí, tanto siendo americano como emigrante, puedes comprarte un plan de jubilación, hacerte un seguro de vida… hay muchas opciones. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, no pensar solo en el carro del año y en la ropa de marca”.

Para ella, la diferencia principal radica en que, al menos en EE.UU., existen opciones para quienes planifican su futuro y quieren asegurar un retiro digno, algo que considera imposible de lograr en Cuba.