Trump defiende su plan de deportaciones: "No tenemos otra opción"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la seguridad en la frontera con México será una de sus prioridades cuando llegue a la Casa Blanca nuevamente en enero.

En una entrevista exclusiva con NBC News anunció la implementación de un plan de deportaciones masivas, en el que promete deportar a criminales peligrosos como asesinos y narcotraficantes que, según él, no deben permanecer en el país.

Trump defendió la deportación de estos individuos sin preocuparse por los costos.

"No es una cuestión de costo. Realmente, no tenemos otra opción. Hay gente que ha matado y asesinado, capos de la droga que han destruido países, y ahora van a regresar a esos países, porque aquí no se quedan. No es un asunto de… no es un asunto de costo", explicó.

Asimismo, dijo que no solo se enfocará en deportaciones masivas, sino también en fomentar la entrada de personas y empresas dispuestas a contribuir legalmente al país.

"Queremos que la gente venga. Vamos a tener muchas empresas que vendrán a nuestro país. Queremos que las compañías y las fábricas vengan", afirmó, pero subrayó que las personas que ingresen deben hacerlo de forma legal y sin antecedentes criminales.

El presidente electo también dejó claro que su política migratoria se centrará en expulsar a aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional, mencionando que los votantes estaban de acuerdo con su enfoque de deportar a asesinos, narcotraficantes y miembros de pandillas, quienes no deberían ser bienvenidos en los EE. UU.

En su entrevista con la periodista Kristen Welker, el presidente electo también hizo referencia al apoyo que recibió durante las elecciones, destacando el voto de los latinos, a pesar de la retórica antiinmigrante que lo ha caracterizado en sus campañas pasadas.

El presidente electo atribuyó en parte su victoria a su postura firme sobre la inmigración, mencionando que muchos votantes apoyan la idea de fronteras seguras y de un proceso migratorio legal y ordenado.

"Quieren tener fronteras y les gusta que la gente venga, pero tienen que venir con amor por el país. Tienen que venir legalmente", dijo Trump.