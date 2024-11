Dayamí La Musa dice que no colaboraría con La Diosa, Seidy La Niña ni Srta Dayana: "Ellas necesitan acercarse a mí"

Dayamí La Musa fue una de las pioneras en el género urbano cubano, sin embargo, tiene muy claro que no colaboraría musicalmente con ninguna de las artistas cubanas que hoy día hacen carrera como ella en Miami.

En una entrevista para el podcast “Destino Tolk”, la cantante cubana habló de este tema y de su lugar dentro de la música urbana.

“Si se te acercan para una colaboración La Diosa, Seidy La Niña o Srta Dayana cuál elegirías y por qué”, le pregunta uno de los presentadores del programa.

La respuesta de Dayamí no se hizo esperar: “Creo que las mujeres se complican mucho, somos más sentimentales, y por eso creo que a veces este género nos supera porque hay mucha cochinada en esto. Yo realmente ahora mismo no haría tema con ninguna de las tres”.

“No es secreto para nadie que yo fui la primera en esto, la que empezó todo este género, yo vengo muchísimo antes de que la gente me conociera como artista, y sé cómo funciona y jamás he querido un crédito por eso, de hecho no tengo crédito en las canciones que fueron un éxito gracias a mí o gracias a mi trabajo en ellas, tampoco lo pedí”, añadió la artista.

“Yo realmente estoy en mi lugar, he estado siempre en mi lugar, creo que no se me ha respetado en ese sentido, tampoco me ha hecho falta, pero sí creo que ellas necesitan acercarse a mí y a lo mejor sí se puede dar una colaboración”, expresó Dayamí.

No obstante, la cantante dijo que hasta ahora ha tenido buena relación con todas, incluso Seidy en un momento le escribió para colaborar, pero es algo que no se ha dado.

Dayamí enfatizó que no entra dentro de ese grupo de artistas que le gusta crear polémica, sobre todo en la redes sociales.