¿Qué migrantes están en peligro de deportación en EE.UU. una vez que Trump asuma la presidencia?

Las promesas de Donald Trump de frenar la inmigración en Estados Unidos y llevar a cabo deportaciones masivas si ganaba las elecciones presidenciales, llevan a preguntarse ahora quiénes son los que más deben preocuparse de cara al cumplimiento de tales ofrecimientos.

En declaraciones al periodista de Univision, Daniel Benítez, el abogado Wilfredo Allen explicó quiénes son los que más deben preocuparse y qué lugar ocupan en particular los cubanos en esa enorme masa migratoria.

Parole humanitario

Allen detalló que en el grupo de migrantes que deben preocuparse figuran las personas que entraron por el parole humanitario porque Trump anunció claramente su intención de eliminar el programa, así como la amenaza de deportar a los beneficiarios del parole.

“El parole humanitario ya está muerto. No tan muerto como el Parole in Place, pero también está muerto”, afirmó.

Sin embargo, de ese grupo de cuatro nacionalidades: haitianos, nicaragüenses, venezolanos y cubanos, los ciudadanos de la isla no deben preocuparse, según afirmó el letrado, porque en cualquier caso se mantendrá la Ley de Ajuste Cubano.

“Los cubanos no tienen peligro porque al año y un día se pueden legalizar bajo el Ajuste Cubano, que es una ley del Congreso, no es una acción ejecutiva. La Ley de Ajuste Cubano va a continuar en vigor hasta que Cuba no haya tenido elecciones libres, transparentes y democráticas”, apuntó.

“Todos los cubanos que entraron por el parole humanitario se van a poder legalizar sin ningún problema y pueden tener cero preocupación de ser deportados”, añadió.

En el caso de las otras tres nacionalidades, de momento los venezolanos cuenta con el TPS, aunque Trump también prometió la eliminación de ese programa, lo que a la larga sí impedirá a quienes cuentan con un parole concedido, ajustar su estatus por esa vía.

Más complicada es la situación para los nicaragüenses y los haitianos, quienes tendrán más peligro de ser deportados si, tras pelear sus casos de asilo, los pierden.

No obstante, el Willy Allen considera que no es factible imaginar que el gobierno conseguirá deportar a 200,000 haitianos que han obtenido el parole humanitario.

“Deportar s esa cantidad de personas no va a ser fácil, pero hacerles la vida imposible, sí va a ser fácil: no darles permiso de trabajo, licencia de conducir y otras formas de complicarle el cotidiano de vida”, anticipó Allen, quien conjeturó que a pesar de ello muchos preferirán eso a regresar a sus países.

CBP One

Willy Allen dijo que los migrantes que entraron a Estados Unidos a través de CBP One no les preocupa tanto, pero otra historia es la de aquellos que para la fecha en que Trump juramente todavía no hayan conseguido cruzar la frontera a través de CBP One, algo que ya había advertido en otra entrevista previa con Daniel Benítez.

“Los que están dentro no me preocupan tanto porque están en cortes de inmigración y van a pelear un asilo; mientras se preparen, presenten los asilos y vayan a la corte, no van a tener problemas”, afirmó.

“Los cubanos que entraron por CBP One no me preocupan en nada porque al año y un día, con el Ajuste Cubano, se van a legalizar”, insistió, apuntando a la enorme ventaja con que cuentan los ciudadanos de la isla en relación con los migrantes de las restantes nacionalidades.

Allen observó, no obstante, que en Texas muchos jueces están demandando que si los migrantes entraron por CBP One, presenten un caso de asilo y, si no lo hacen, los deportan.

El abogado aprovechó para advertir que siempre que se tenga abierto un proceso en corte, no se puede deportar a una persona.

“Si tú estás en un proceso de corte para pelear tu asilo, si tú estás en un proceso para obtener tu residencia, sea por asilo o por Ajuste Cubano, no tienes peligro de ser deportado”, afirmó.

El que tiene peligro de ser deportado es el que ya estuvo en corte, perdió su asilo y está yendo a supervisión, o el que tiene una orden de deportación.

Para Allen, los cubanos que sí deben preocuparse, y mucho, son aquellos sobre los que ya pesa una orden de deportación y aquellos que tienen récord criminal y vienen de países que aceptan a sus deportados.

“Si eres un criminal, siempre te van a deportar. Si tú eres un criminal y violaste las leyes de Estados Unidos, que te deporten”, concluyó.

En lo que respecta a los cubanos con I-220A (Orden de libertad bajo palabra), en días recientes el abogado se mostró confiado en que a la larga podrán legalizarse y no serán expulsados de EE.UU.

En conclusiones, el panorama es bastante más positivo para los cubanos que para los migrantes de otras nacionalidades, ello gracias al manto protector que supone la Ley de Ajuste Cubano.

No obstante, la recomendación general es mantener en curso los procesos en los debidos tiempos y jamás faltar a una cita de corte, aspecto este sobre el que Allen ha insistido en numerosas ocasiones.