Universitarios de La Habana reciben cupo especial para concurso de programación en Brasil

Debido al paso del huracán Rafael por la isla, estudiantes cubanos de la Universidad de La Habana recibieron un cupo especial para asisitir a la Semifinal Mundial de la Competición Universitaria de Programación (ICPC) que se celebrará en Brasil en marzo de 2025.

“El Comité Directivo del ICPC Caribe ha confirmado que, debido a los daños causados por el huracán Rafael en Cuba, el país no pudo establecer su sede en la Final Caribeña 2024 del concurso de programación ICPC. En respuesta a esta situación, el ICPC LATAM ha aprobado un cupo especial para el equipo “The Chefs”, de la Universidad de La Habana, que se coronó campeón de la eliminatoria cubana el 5 de octubre de 2024, asegurándoles un lugar en la Semifinal Mundial que se celebrará en Brasil en marzo de 2025”, revela una información del sitio oficialista Cubadebate.

La disposición fue apoyada por instituciones de República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, y Antigua y Barbuda.

Otra de las excepciones aprobadas para Cuba consiste en que los estudiantes que participaban por última vez en este ciclo, puedan competir el próximo año. La Universidad de Holguín fue designada para ser la sede del evento en 2025.

La Competición Internacional Universitaria de Programación (en inglés International Collegiate Programming Contest, abreviado ICPC) es una competición anual de programación y algorítmica entre universidades de todo el mundo, donde prima el trabajo en equipo, el análisis de problemas y el desarrollo rápido de software. La ICPC lleva a cabo concursos regionales autónomos que cubren los seis continentes y culminan en una final mundial cada año. En 2018, la participación del ICPC incluyó a 52,709 estudiantes de 3,233 universidades en 110 países.

El ICPC es una competición por equipos. Las reglas actuales estipulan que cada equipo ha de tener exactamente 3 miembros. Los miembros han de ser estudiantes universitarios, que hayan estudiado menos de 5 años en la universidad antes del concurso. Los estudiantes que hayan competido en dos finales mundiales (World Finals) o cinco competiciones regionales no pueden participar otra vez.

Durante la competición, los equipos tienen alrededor de 5 horas para resolver entre 8 y 15 problemas (lo normal es 8 para las competiciones regionales y 12 para la final). Se deben programar las soluciones con C, C++, Java, Ada, Python o Kotlin2​3​ (aunque no está garantizado que todos los problemas sean solucionables usando cualquier lenguaje, el ICPC establece que los jueces habrán resuelto todos los problemas en Java y C++, tanto para los regionales como para la final mundial).

Los programas enviados por los equipos se compilan y ejecutan con unos ciertos datos de entrada, si el programa falla al calcular la solución, el equipo es notificado del error y pueden enviar nuevamente el programa o probar con otros problemas.

El ganador es el equipo que resuelve más problemas. Si hay equipos empatados con el mismo número de problemas resueltos, el orden de clasificación se calcula a partir de los que han tardado menos en resolver los problemas.

La final de este año transcurrió del 15 al 20 de septiembre de 2024, en Astaná, Kazajstán.