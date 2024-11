"Después dicen que La Diosa es vulgar": Critican a Seidy La Niña por osado video en redes

Seidy La Niña tiene unos atrevidos planes para su próximo concierto, pues prometió a sus seguidores que podrían ver de cerca, y hasta tocar, uno de sus mejores atributos.

La cantante cubana encendió las redes sociales con un osado video en el que aparece en un traje de baño que no dejaba absolutamente nada a la imaginación.

Pero, como ya es costumbre en sus publicaciones, las críticas no se hicieron esperar y una de sus seguidoras le dijo: “Después dicen que La Diosa es una vulgar, pero no la he visto promocionando música o concierto casi desnuda enseñando su cuerpo. Dios santo a dónde llega el ser humano para llenar un concierto”.

Captura Instagram / Seidy La Niña

Seidy respondió directamente a la crítica en un video: “Mi vida eso es problema de cada cual, si en mi concierto el 14 de diciembre a mí me da la gana de enseñar las nalgas, de quién son las nalgas. Ella no las quiere enseñar, eso es problema de ella, si las otras cantantes no las quieren enseñar, eso es problema de ellas, yo quiero enseñar las mías”.

Por si fuera poco, allí no quedó la respuesta de Seidy, en otro post compartió una foto suya junto a una de Anitta, la cantante brasileña, ambas con un look en extremo revelador y añadió: “Ya encontré mi próxima reencarnación. La Anitta del reparto”.

La artista no le teme a las polémicas y críticas en redes sociales, todo lo contrario, las aprovecha para generar contenido y dar más de qué hablar.