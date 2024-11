Consternación en Maisí por el asesinato de una cubana a manos de su pareja

Una cubana de 30 años residente en el municipio Maisí, en Guantánamo, fue brutalmente asesinada por su pareja a machetazos, según varios reportes en redes sociales.

La mujer era madre de dos menores de edad: una adolescente de unos 14 años y una niña de unos 9 años, que ahora han quedado huérfanas de madre.

La víctima, identificada como Daynilis Lobaina Torrell, habría sido ultimada por Ridelkis Guilarte Castillo -conocido como "Jicarita"- quien todavía estaría prófugo de la justicia.

En redes sociales vecinos, familiares de la víctima y residentes en Maisí se han mostrado consternados por la brutalidad del acto, en el que hubo ensañamiento.

Guilarte Castillo fue definido por un internauta anónimo que denunció el hecho como alguien explosivo, problemático y de baja catadura moral.

Circulan en redes sociales duras imágenes que, por respeto a la familia de la víctima, instamos a que sean retiradas.

Captura de Facebook/Revolico Maisí

Ridelkis Guilarte tendría antecedentes de negocios ilegales, como la participación en la "bolita" y el sacrificio de ganado mayor.

Captura de Facebook

El reportero de sucesos, Niover Licea, también se hizo eco del crimen en sus redes.

Daribel Lobaina Torrel, quien se identificó como prima de la fallecida, escribió en Facebook que el agresor le dio "machetazos sin piedad, como si fuera un animal" a la víctima.

"Y y la tía de ella le decía que no le diera más, pero más fuerza cogía y más lo hacía. La familia no tiene culpa en parte, obvio, pero él tiene que pagar y bien caro. Al que le duele, le duele el dolor. La pérdida para la familia es irreparable, porque no se cansó de dar machetazos. Lo que digan de él o lo que hagan con él es poco para lo que hizo", escribió Lobaina Torrel.

"Yo les puedo decir que lo que hizo el muchacho fue algo terrible, que no tiene perdón ni entendimiento, porque yo participé en la necropsia de la muchacha ayer y fue algo desastroso. En los años que trabajé en la morgue nunca vi algo igual, y mira que hice casos feos y de terror, pero esto pasó los límites. Ni con la muerte el muchacho paga lo que hizo. Mis condolencias para sus familiares. EPD", escribió por su parte Felix Ramos Torrel.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de duelo hacia la familia de Daynilis, mientras que múltiples voces claman justicia para que este caso no quede impune y el feminicida se apresado.

Hasta el cierre de esta nota, plataformas feministas no se han hecho eco de la tragedia.

Esta misma semana el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba elevaron a 46 los feminicidios en lo que va de años tras verificarse el asesinato de una madre cubana a manos de su expareja en Santa Clara, Villa Clara, a inicios de este mes, que también dejó a dos niñas en la orfandad.