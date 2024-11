Yomil enseña el apartamento que alquila en el Focsa

Luego de enseñar cómo quedó su casa en La Habana tras remodelarla, Yomil Hidalgo ha querido mostrar a detalles el apartamento que alquila en el edificio Focsa como oficinas.

En este lugar el reguetonero cubano y su pareja Daniela Reyes graban los videos que comparten en sus canales de YouTube.

En el vlog que publicó sobre su rutina el día antes del paso del huracán Rafael por el Occidente de la isla, el cantante llevó a sus seguidores hasta este apartamento en el edificio, considerado una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana, aunque sobre él ya pesan el deterioro y el paso de los años.

Con la esperanza de que el elevador no se trabara y lo dejara dentro, Yomil llegó hasta el inmueble: “Esto vienen siendo las oficinas, es un espacio que nosotros alquilamos y como tal aquí tenemos las oficinas donde trabajamos más cómodos. No vengo casi, llevo como cuatro o cinco meses que no venía al apartamento. La que siempre está es Dani”.

Además de la sala amplia con un escritorio de oficina, en lo que serían las habitaciones tiene en una el set de Open Mind, el canal que creó con Daniela, y en otra el set de Bien Chilling Podcast, que la youtuber comparte con varias actrices cubanas.

El apartamento tiene también la cocina amueblada y una habitación preparada para esos días en los que tienen que quedarse a descansar.

Sin embargo, lo que más le gusta a Yomil de esta vivienda es la increíble vista que tiene del Vedado y el Malecón habanero.

Algo que no pasó desapercibido para sus seguidores es cómo Yomil brinda el lugar para que amigos del barrio pasen el ciclón en un lugar más seguro, un gesto que muchos elogiaron.