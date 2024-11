"El parole y el CBP One": Así llaman en Cuba al huevo y el aceite 

El cubano es tan ocurrente que en muchas ocasiones hasta se ríe de sus desgracias y le saca provecho a sus males cotidianos.

El creador digital Yoslyn Alemán y su mamá se han robado el show en las redes sociales, sobre todo con las ocurrencias de la señora desde Cuba.

El hijo hizo una videollamada a su madre, y después de su habitual “qué bolá, cómo está la cosa” se sorprendió con la respuesta de esta al otro lado del teléfono.

“Yo aquí, esperando el parole o el CBP One”, le contestó muy seria y su hijo algo preocupado le replica: “Qué parole mami, qué parole ni cita del CBP One, tú ni tienes parole ni puedes tener cita del CBP One porque tú no estás en México, tú están en Cuba”.

La señora como si tuviera toda la razón en el asunto le aclara: “Sí, yo sé que no estoy en México, que estoy en Cuba, pero aquí le dicen ahora al huevo y al aceite el parole y el CBP One, porque llevamos meses esperándolos y no acaban de llegar”.

“Tú siempre traes la última”, le dice su hijo sin poder contener la risa, al igual que sus seguidores.

“Ríete mucho, y eso que tú no sabes qué le dijo el aceite al huevo ni el huevo al aceite. El aceite le dijo al huevo ‘descascárate y tírate que estoy caliente’. El huevo tú sabes qué le dijo, ‘tú tienes que pagar pa´ verla’”, agrega la señora mientras bailaba con la frase que popularizó El Taiger.