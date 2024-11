"He bajado 14 libras": La Diosa enseña avances tras su cirugía de manga gástrica

La Diosa está súper feliz con los resultados de su cirugía de manga gástrica, pues ha visto los resultados en su reducción de peso.

Orgullosa enseña los avances a sus seguidores en redes sociales y de paso presume de su cuerpazo y se gana unos cuantos piropos.

En Instagram, la cantante cubana compartió una foto que llamó muchísimo la atención de sus fans en la que aparece posando de espaldas con el cabello completamente suelto.

“Este vestido no me servía he bajado 14 libras hasta hoy”, escribió emocionada en la descripción al post.

Decenas de elogios le regalaron sus seguidores en los comentarios: “Yo te conozco desde Cuba cuando estabas flaquita y sin operaciones cosméticas, tú cuerpo natural es uno de los mejores que yo he visto en mi vida. Todo el que te criticó que vaya buscando donde se va a meter la lengua”; “Pues sí que se te nota mucho, muy guapa, felicidades”; “Muy bonita Diosa sí se nota que has bajado. Aleluya mi vida con un poquito de esfuerzo todo se logra”; “Te verás más bella muy pronto”; “Mostra te vez espectacular. Bravo. Felicidades”; “Estás divina mamita, sigue, que pare el que tenga freno”; “El color de pelo me encanta y muy contenta con tus logros mi reina”.

Mientras La Diosa celebraba su pérdida de peso, Rey El Mago confesaba que él había subido las mismas libras que ella ha bajado, y los fanáticos de la artista le recomiendan que se someta a la misma cirugía.

La cantante se ha propuesto seguir cuidando de su salud y ya hasta comenzó a tomar los llamados jugos verdes que muchos aseguran son buenos para el organismo.