Chistes que no han pasado de moda 20 años después en Cuba

Hace dos décadas, el comediante cubano Otto Ortiz, que en aquel entonces era muy popular por su personaje de El Nene, presentó un monólogo que, mezclando humor y crítica social, retrataba con precisión las dificultades cotidianas en la isla.

En la actualidad, 20 años después, su mensaje resuena con la misma vigencia, pues problemas como los apagones, la escasez de alimentos y la dificultad para adquirir electrodomésticos modernos siguen formando parte del día a día de los cubanos.

El perfil de TikTok @cuba_for_trump publicó un video donde Otto Ortiz afirma: “El cubano tiene una característica que no tiene nadie en el mundo: los problemas los hace necesidades”, destacando así la resiliencia del pueblo cubano.

Con su característico sarcasmo, el humorista retrató cómo los apagones, lejos de ser una molestia pasajera, se han normalizado en la vida diaria de los cubanos, una situación aún más palpable hoy debido a la agudización de la crisis energética.

“El día que no se me va la luz me siento mal. Ya cuando se va digo: ‘Coño, un problema menos, una preocupación menos’”, ironizó, evidenciando una realidad que persiste después de dos décadas.

Además, comparó los apagones en Cuba con los ocurridos en Nueva York en el 2003, 1977 y 1965. Mientras los neoyorquinos imprimieron camisetas conmemorativas que decían “Blackout New York”, el comediante imaginaba cómo sería algo similar en la isla. “En Cuba no hay clóset que aguante eso. Sería una maxifalda con todos los horarios del apagón anotados”.

Otro tema recurrente en su monólogo fue el refrigerador, convertido en símbolo de la precariedad. En tal sentido, recordaba con nostalgia su viejo equipo INPUD del año 70, que aunque tenía fallos, al menos cumplía su función.

Con humor autocrítico, narraba cómo había vendido su INPUD para comprar un moderno LG de dos puertas, solo para descubrir que no servía para congelar nada: “Con el INPUD te entretenías: se te pegaba el hielo arriba, al de abajo, al del lado. Pero con este no tengo ni hielo”, relataba.

“El cubano no tiene un refrigerador, tiene un miembro más de la familia”, bromeaba, resaltando la importancia que estos electrodomésticos tienen en un hogar cubano, donde mantenerlo lleno es un desafío constante.

Para él, un refrigerador vacío es motivo de risa al principio, pero si lo miras más de un minuto, “vas a llorar hasta el otro día”, situación de extrema escasez que persiste en la actualidad.

Además, el comediante tocó la vida de los niños en Cuba con su habitual mezcla de ternura y mordacidad: “Cuando me levanto, mi niña más chiquita me dice: ‘Papá, la leche’, y tiene 8 años”, refiriéndose a la escasez crónica de productos básicos.

Sin embargo, sus palabras reflejaron que, hace dos décadas, los niños ya enfrentaban la escasez de leche, un problema que, 20 años después, continúa sin solución bajo el régimen.

El monólogo de Ortiz, aunque cargado de humor, es un testimonio de las dificultades estructurales que enfrenta la sociedad cubana, muchas de las cuales no han cambiado en dos décadas.

