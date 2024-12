Trump estudia cambios para secretario de Defensa y considera a DeSantis

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump medita la posibilidad de cambiar su designado para el Pentágono, el presentador de Fox News Pete Hegseth, y considera entre los aspirantes al gobernador de Florida, Ron DeSantis.

De acuerdo con The Wall Street Journal, que cita como fuente a personas familiarizadas con el asunto que no identifica, la preocupación que han generado las crecientes acusaciones sobre la vida personal del ex presentador de Fox News puede ser el motivo del cambio.

En tanto, DeSantis, quien se desempeñó como abogado de la Marina en Irak y en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, estaba en una lista anterior de posibles candidatos a secretario de Defensa que los encargados de la transición presentaron a Trump, quien, en ese entonces, optó por Hegseth.

También vale recordar que DeSantis estuvo en la carrera por la presidencia y tuvo varios encontronazos con Trump, aunque luego pidió apoyo de cara a las elecciones del pasado 5 de noviembre.

Según EFE, como la nominación de Hegseth está ahora en cuestión, la lista está de nuevo activa y DeSantis es nuevamente una opción, al igual que Elbridge Colby, exfuncionario del Pentágono y aliado del vicepresidente electo JD Vance, o el senador Joni Ernst.

En las últimas semanas, Hegseth no parece ser el único nominado de Trump que ha estado en el ojo del huracán, el excongresista Matt Gaetz tuvo que retirar su candidatura como fiscal general de EE.UU., debido a las denuncias contra él por abuso de menores y consumo de drogas.

La citada agencia de prensa apuntó que Hegseth ha sido objeto de varias denuncias relacionadas con su vida sexual y también con su supuesta afición al alcohol, una historia que corroboraron compañeros de trabajo a NBC News.

Dos de ellos aseguraron que más de una docena de veces percibieron que desprendía un olor a alcohol antes de salir al aire en el programa ‘Fox & Friends Weekend’, del que Hegseth fue copresentador.

Sin dudas, estas declaraciones de sus compañeros, entre varias publicaciones de medios importantes, han puesto en tela de juicio la capacidad de Hegseth de estar al frente del Pentágono. No obstante, su nominación aún deberá ser confirmada por el Senado de Estados Unidos.

