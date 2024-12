Gobierno cubano cancela licencias de comercio mayorista a mipymes

CiberCuba Foto © Negocio privado en Cuba

Nuevo varapalo del Partido Comunista de Cuba a la iniciativa privada en la Isla. La Gaceta Oficial de la República (Número 119) recoge este jueves una resolución (56) de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, que "cancela de oficio las licencias para ejercer la actividad mayorista, emitidas a micro, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas no agropecuarias que la tienen aprobada en su objeto social como actividad secundaria".

La medida, que entra en vigor este 5 de diciembre, se toma, supuestamente "para ordenar" el comercio mayorista y minorista en el ámbito de la iniciativa privada.

La nueva resolución no explica los motivos por los que se adopta este veto. Cubadebate se limita a explicar, en versión oficialista, que esta decisión se aplicará de manera gradual y "propiciará" (forzará) "alianzas de trabajo entre actores económicos estatales y no estatales". No habla del lastre que supone la ineficiencia estatal. Desde el Ministerio resaltan que la alianza con los actores económicos no estatales tiene como ventaja que permitirá utilizar infraestructura, transporte y experiencia comercial de las fuerzas del Estado.

Cuando hablan de aplicarlo de manera gradual se refieren a un plazo de 90 días para que las micro, las pequeñas y medianas empresa privadas y cooperativas no agropecuarias que se están dedicando en estos momentos al comercio mayorista (son intermediarios entre el que vende y el que compra, bien sea Mipyme o instituciones del Estado) ratifiquen que van a seguir practicando esta actividad con la participación de empresas estatales. Para ello deben actualizar el objeto social y la licencia comercial, un proceso que el reino de la burocracia asegura que se hará de "forma expedita".

Quienes no opten por ratificar esta alianza forzada con entidades estatales, tienen 120 días para liquidar el stock. Para ello podrán comercializar de forma minorista esta mercancía, siempre que lo tengan definido en su objeto social y posean licencia comercial para ello.

Desde el Ministerio del Comercio Interior sólo se aclara que las empresas privadas pueden seguir dedicándose al comercio minorista (venta a la población o prestación de servicios a la población), siempre que esté aprobado en su objeto social o proyecto, y cuenten con la licencia comercial para ello.

Además, recalcan que los trabajadores por cuenta propia no podrán ejercer el comercio mayorista. De hecho, esta nueva resolución cancela de oficio la inscripción de la actividad de comercio mayorista de bienes nacionales o importados a los cuentapropistas.

¿Pueden las Mipymes dedicarse al comercio mayorista?

Las micro, pequeñas y medianas empresas pueden comerciar al por mayor de forma directa con entidades estatales o a través de las comercializadoras mayoristas estatales. Para ello deben expresar su voluntad de continuar ejerciéndolo y actualizar su licencia comercial en un plazo de 90 días hábiles contados desde este 5 de diciembre.

Los trámites ante el Registro Central Comercial se pueden hacer de forma presencial y online.

Un año de retroceso

En julio de este año, el Gobierno cubano le quitó la licencia de importación a casi un tercio de los negocios privados que estaban autorizados a hacerlo. El primer ministro Manuel Marrero Cruz informó a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular que "se decidió cerrar esta facultad a 24 de las 73 empresas aprobadas para importar, por bajo nivel de actividad y mal trabajo".

También el pasado verano, Díaz-Canel anunció que “¡Es hora de pasar a la acción!”, confirmando de esta forma, el viraje del régimen cubano en su política de tímida apertura económica, y ratificando su voluntad de someter la actividad de los “nuevos actores económicos” a las directrices estatales y a la planificación centralizada de la economía.

Un mes más tarde, en agosto de este 2024, el régimen cubano, a través del Consejo de Ministros, publicó el Decreto 107, en el cual se establecen nuevas restricciones para las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.