Tragedia en Cienfuegos: Otro cubano pierde la vida mientras practicaba pesca submarina

Vídeos relacionados:

Una terrible pérdida ha causado gran conmoción en Cienfuegos este martes: la muerte de Miguel, considerado uno de los mejores submarinistas locales, mientras pescaba en aguas de la provincia, según confirmaron colegas y amigos.

La triste noticia se dio a conocer en el grupo de Facebook “Pesca submarina en Cienfuegos”, que reúne a aficionados a esa práctica en la provincia central y otras regiones cubanas.

Lo más leído hoy:

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente en qué circunstancias perdió la vida el reconocido pescador submarino. No obstante, una persona allegada aseguró a CiberCuba que Miguel sufrió un blackout (desmayo o desconexión repentina de la conciencia, debido a la apnea o falta de la respiración) mientras buceaba solo.

Captura de Facebook/Carlos Spearfising

El fallecimiento del destacado submarinista, a quien llamaban Miguelito 20 brazas, se produjo a pocas horas del deceso de otro pescador cubano. Rayner Álvarez Borges, de 42 años, perdió la vida el pasado sábado en aguas de Tenerife, en Islas Canarias, España.

Profunda consternación y dolor ha generado la muerte del avezado submarinista cienfueguero entre quienes lo conocieron y compartían su misma pasión, y miembros de la comunidad de pescadores submarinos de todo el país, que han colmado las redes sociales de innumerables y conmovedoras muestras de respeto y admiración hacia Miguelito.

“Descansa en paz campeón. La vida es de pinnn…, el mar no perdona ni el más mínimo error, que Dios te tenga en el mejor lugar, como te mereces. Eras de los grandes aquí en Cienfuegos y siempre te recordaremos”, fueron las sentidas palabras del joven identificado como Carlos Spearfising.

También hizo un pedido a quienes se dedican a este tipo de pesca: “Tomemos conciencia y no pesquemos solos ni cometamos locuras, recuerden que tenemos una familia que nos espera de vuelta en casa”.

Muy afligido, Reinier Castellón afirmó: “Hoy se viste de luto la provincia de Cienfuegos con la pérdida de Miguelito, no existen palabras que puedan consolar en este momento por el profundo dolor de su partida”.

“Dios bendiga y fortalezca a toda su familia y amigos, escribo con lágrimas corriendo por mi rostro y me uno a todos los que hoy sienten el mismo dolor, y aún me duele mucho más, ya que estoy fuera de Cuba y no puedo estar para despedirlo, agradezco a Dios por las veces que pude conversar y compartir con él”, expresó, en su emotivo mensaje. “Dios bendiga, consuele y fortalezca a todos los que hoy lloramos su irreparable pérdida, principalmente a su esposa e hijos.

Captura de Facebook/Rosbel Benitez

Randy Ruiz Núñez, otro colega de Miguel, subrayó: “Ese sigue y seguirá vivo entre nosotros, físicamente ausente, pero sentimentalmente presente. EPD campeón, aquí te recordaremos todos los que te conocimos y los que te quieren. El Migue, carajo, te nos fuiste”.

En un comentario en otra publicación, Kaddir Gerones también le rindió tributo: “Siempre lo será, el más grande pescador submarino que nos regaló La Perla, tenaz, incansable, nunca que yo recuerde se fue en blanco, y aunque todos hubiéramos preferido que estuviera con nosotros, él siempre me dijo: ‘Kaddir, el mar es mi vida y si algún día me toca morir, quisiera que fuera en el mar’. Son sus palabras textuales, pero, aunque haya sido su deseo, coño hermano, te vamos a extrañar, porque con tus virtudes y defectos, eras un luchador, honesto, solo hacías eso, pescar para sostener a los tuyos, porque ni lujos te dabas, eras consagrado a tu pasión y a los tuyos”.

“Buena persona, buen corazón, buen buzo, Miguelito 20 brazas, una historia, una leyenda, todos te recordaremos en el corazón”, afirmó José Mustelier.

Desafortunadamente, este año se han registrado otros fallecimientos de pescadores submarinos en Cuba. En mayo, Rafael Fernández murió mientras pescaba en los mares adyacentes a Playa Baracoa, en la provincia de Artemisa.

Meses antes, Joaquín Carmona Vázquez, de Isla de la Juventud, murió ahogado cuando un pez mero guasa -conocido también como mero gigante-, al que intentaba capturar, lo arrastrara hacia un ojo de agua, desde donde el pescador no pudo volver a salir a la superficie.

Preguntas frecuentes sobre la pesca submarina y la seguridad en Cuba