Llegó con una deuda de $10,000 y hoy motiva con su historia: Latino celebra dos años en EE.UU.

Hace dos años, con una deuda de $10,000 y un mundo de incertidumbre, un joven latino decidió buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Dos años después, con esa deuda saldada, su primer carro comprado y una pequeña empresa en crecimiento, su mensaje no es otro que de esperanza: “Si yo pude, tú también puedes”.

Andrés, conocido en TikTok como @SoyAndres3, compartió su historia en la plataforma con el objetivo de inspirar a otros que, como él, llegaron a este país con sueños y desafíos enormes. “Le doy gracias a este país por haberme abierto las puertas, por permitirme pagar esa deuda que, en mi país, habría sido imposible saldar”, dice mientras recuerda cómo la ansiedad y los problemas de sueño lo acompañaron durante el proceso.

En el video, que ya acumula cientos de interacciones, resalta que los procesos de cada persona son diferentes, pero la clave está en no perder el enfoque. “Todos somos guerreros. Lo importante es no mirar para atrás, sino seguir adelante. Confíen en ustedes mismos y en Dios”, aconseja. También menciona cómo logró crear su propia empresa, un paso que asegura apenas está dando frutos, pero que demuestra que los esfuerzos valen la pena.

Los usuarios no tardaron en reaccionar al video. Muchos lo felicitaron por su esfuerzo y su mensaje positivo. Comentarios como “El que paga lo que debe sabe lo que tiene, no te compares con nadie” y “Te felicito, parcero, vienen más bendiciones” resaltaron entre las respuestas. Otros aprovecharon para compartir sus propias luchas, como una madre que expresó: “Yo también tengo una deuda de $10,000, pero no tengo cómo pagarla”. Otro usuario reflexionó: “Nos mantenemos en la batalla, las cosas importantes llevan tiempo”.

Andrés respondió a muchos de los comentarios con agradecimiento y más palabras de ánimo, dejando claro que su historia no busca presumir, sino motivar a quienes aún están en su propio camino. Su mensaje cierra con un consejo directo: “Siga adelante, no se rinda nunca, confíe en usted mismo. Si uno es capaz de superar algo tan grande, uno es capaz de todo”.

Preguntas Frecuentes sobre el Éxito de Inmigrantes Latinos en Estados Unidos