Juliette Valle desvela sus cirugías estéticas y confiesa si volvería a operarse

Muchos han caído rendidos ante el cuerpazo de Juliette Valle y no es para menos, la modelo cubana luce una figura envidiable que arranca un montón de suspiros en Instagram.

La también creadora digital desveló en una entrevista cuántas cirugías estéticas se ha realizado para lucir semejanza silueta.

Lo más leído hoy:

Además de hacerse los senos, Juliette se sometió a una Lipo 360 con marcación abdominal y es justamente este último procedimiento el que remarca su cintura estrecha y muy bien definida.

Captura Instagram / Snatched Plastic Surgery

“A mí realmente no me dolió nada, he escuchado muchas personas que han tenido experiencias malas, pero yo en lo personal sentí un poco de incomodidad debido a la manipulación, pero realmente dolor, dolor, nada”, aseguró la modelo.

A aquellas chicas que desean someterse a cirugías de este tipo les dio un consejo muy importante, no dejarse guiar por lo que dicen otras personas y solo seguir los consejos e sus médicos.

Ante la pregunta de si volvería a operarse, Juliette lo tiene muy claro: “Ahora mismo, en este momento, no, pero de aquí a varios años cuando ya tenga mi criatura, mi hijo o hija sí me volvería creo que a hacer los senos y a lo mejor una lipo nuevamente”.

Por estos días Juliette Valle en está en el punto de mira de las redes sociales, sobre todo después de confirmar su ruptura con Eduardo López Cardoso “La Flaca Verónica”.

Preguntas Frecuentes sobre las Cirugías Estéticas de Juliette Valle