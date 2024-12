Juliette Valle se decanta y dice a qué concierto iría: Al de su ex L Kimii o al de Oniel Bebeshito

A Juliette Valle la han puesto en un aprieto, tener que elegir a qué concierto iría el próximo 28 de diciembre, al de su expareja L Kimii junto a Yordi o al de Oniel Bebeshito.

En una entrevista para el programa Farándula 305 con parte del colectivo del podcast “Locuras de Miguelín”, el influencer Un Martí To Durako puso a la modelo contra la pared y le preguntó a qué presentación iría si no tuviera la opción de quedarse en casa.

La creadora digital se decantó por Bebeshito y expuso dos motivos, dejando de lado por completo el hecho de que L Kimii sea su ex.

“Siéndote sincera iría al de Bebeshito por dos motivos. Uno porque yo trabajo con una clínica de cirugía estética que va a ser sponsor y patrocinador del evento y obviamente tengo que ir, pero aparte de eso me gustaría ir también porque yo hace dos años y medio me fui de Cuba y yo no cogí al Bebeshito en concierto, entonces por experimentar algo nuevo, por verlo a él en show que mis amistades me han dicho que es muy bueno en tarima, pues iría al de Bebeshito”, respondió la modelo.

Sin embargo, Un Martí To Durako no quedó conforme con su respuesta y le puso un escenario hipotético en el que no esté de por medio la clínica para la que trabaja ni la justificación de no haberlo visto en vivo.

“Iría al de Bebeshito igual porque soy fiel consumidora de su música”, aseveró Juliette, negándose a caer en la trampa de la pregunta.

En las últimas semanas, sobre todo tras confirmarse su separación de Eduardo López Cardoso, “La Flaca Verónica”, muchos rumores han inundado las redes, algunos sobre una supuesta reconciliación entre Juliette y L Kimii, pero hasta el momento ninguno de los dos lo ha confirmado.

