“Hagan más y critiquen menos”: Cubana en EE.UU. defiende versión de La Diosa del tema de Laura Pausini y pide unión

Luego de la versión de “En cambio no” que La Diosa interpretó recientemente —y que también ha encantado a muchos fans—, las críticas no tardaron en aparecer. Para la cubana @inimarissanchez360, sin embargo, lo que debería destacarse es el esfuerzo y la entrega, no opiniones críticas o comentarios negativos. Convencida de que su comunidad podría ser más fuerte si dejara de atacarse entre sí, lanzó un mensaje claro: menos críticas y más unión.

Desde su punto de vista, la interpretación de La Diosa logró transmitir sentimiento y autenticidad. “Esa mujer ha cantado esa canción desde su corazón, le puso el toque de ella, de su voz, y a mí me encantó. Le dio un poquito de lo suyo, como todo músico le pone un poquito de lo suyo a las canciones”, expresó con firmeza. A pesar de no ser experta en música, dejó claro que no necesita explicaciones técnicas para saber cuándo algo le gusta: “Yo lo único que necesito saber es que en mi oído se oye bien, y a mí me parece que la cantó lo más bonito”.

Pero su mensaje no se quedó solo en la defensa de La Diosa. La cubana aprovechó para enviar un consejo directo a quienes critican sin aportar: “No critiquen más, hagan más y critiquen menos. ¿Quién soy yo para criticar si tampoco soy perfecta? Yo también tengo mil defectos”. Además, hizo una reflexión sobre la actitud de los cubanos en general: “Si nosotros nos uniéramos como nos unimos para destruir a otras personas, seríamos la mejor comunidad del mundo mundial”.

Las palabras de @inimarissanchez360 generaron debate en redes. Muchos coincidieron con su postura y salieron en defensa de la versión: “Ella la cantó bien, no tiene que sonar igual. Le dio su estilo”, comentó una usuaria. Otros respaldaron su llamado a la unión, reflexionando sobre el impacto de las críticas constantes: “Nos destruimos entre nosotros mismos y poco nos apoyamos”.

Por otro lado, no faltaron quienes rechazaron por completo la interpretación. “No la cantó, la gritó”, señaló un usuario, mientras otro agregó: “Si no sabes de música, claro que te va a gustar”. Algunos incluso consideraron que La Diosa se arriesgó demasiado al versionar un clásico de Laura Pausini: “Cantar a Laura no es fácil, no cualquiera llega a esos tonos”.

Entre defensores y críticos, el video de @inimarissanchez360 no solo ha revivido la polémica sobre la versión de La Diosa, sino también una conversación más amplia: la tendencia de los cubanos a atacarse en lugar de apoyarse. Como comentó alguien: “Criticar es fácil, pero hacer es otra cosa”.

