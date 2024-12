Cubana en EE.UU. critica las porciones de comida 'extra large': "¿Quién necesita esa cantidad?"

“Las bebidas extra large, las papitas extra large… tú no necesitas esa cantidad de comida, bebé”, soltó sin filtros Randely Valdés (@randely29), una cubana en Estados Unidos que no se anda con rodeos a la hora de hablar sobre las enormes porciones de comida en el país. En un video que ya acumula miles de reacciones, Randely critica lo que considera un exceso innecesario y lanza un mensaje directo a quienes normalizan comer cantidades exageradas: “Lo que estás comiendo son porciones para tres o cuatro personas, pero te lo comes como si nada”.

La joven no se quedó solo en la crítica, sino que compartió lo que, para ella, es una solución práctica para no caer en ese “exceso fuera de control”: “Cuando vayas al restaurante, comparte la comida. Eso no es normal. Nos criaron con que ‘no dejes nada en el plato’ y ahora piensas que esto es normal, pero no lo es”.

Su mensaje no dejó espacio para medias tintas cuando también se refirió a los efectos de estos hábitos en el cuerpo: “Después te preguntas por qué estás hinchada, por qué te duele la espalda o la barriga. Bebé, claro, si lo que estás comiendo es porquería y demasiada porquería diaria”, añadió la joven que ha compartido en la red la historia de su espectacular cambio físico, así como reflexiones sobre hábitos de vida saludables o tips para perder peso.

El video no pasó desapercibido en TikTok, acumulando casi 500 mil likes y más de mil comentarios, muchos de los cuales reflejan las opiniones encontradas que generó.

Mientras algunos aplaudieron su sinceridad, con comentarios como “El kids menú es el regular aquí” o “Yo pido un extra large y me dura para varios días, es ahorro”, otros no dudaron en cuestionar su postura: “Cada quien come lo que quiere, ¿no?”; “Si no te gusta, no lo pidas y ya”; “Deja de preocuparte por lo que comen los demás”.

Otros comentarios le dieron un giro más crítico al tema, relacionándolo con la obesidad en el país: “Por eso Estados Unidos tiene los niveles de obesidad que tiene”; “Todo está diseñado para que comas más y más, así te tienen enfermo y gastas en salud”.

Entre el debate y el humor, lo que queda claro es que el mensaje de Randely Valdés no dejó indiferente a nadie. ¿Exageración o realidad? La polémica sobre las porciones “extra large” en EE.UU. sigue servida.

