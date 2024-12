En medio de demanda en su contra, La Diosa agradece a los amigos que han estado apoyándola

Vídeos relacionados:

La Diosa enfrenta una demanda de Cántalo TV por incumplimiento de contrato, y aunque no ha ofrecido declaraciones al respecto, sí agradeció el apoyo que ha recibido en los últimos días.

En una de sus stories de Instagram, la cantante dedicó unas palabras a todos aquellos que en estos difíciles momentos han estado a su lado.

“Gracias a todos los buenos amigos que me han llamado y me han dicho estoy contigo por si me necesitas. Estos son los momentos en los que cuenta la amistad”, escribió la artista en la publicación.

Todavía no se sabe cómo terminará esta situación legal, pero La Diosa le ha plantado cara concentrada en su música.

Recientemente adelantó una nueva canción en cuya letra aparecen algunas indirectas: “Dios sabe a quién le da, Dios sabe a quién le quita / El que no puede imita y el que no sabe critica / Me va súper bien y sé que le mortifica / Yo sé que están dolidos porque me hice de mis cositas / Cuál es el dolor que tienen con mi progreso / Tienen que verse eso”.

Según la demanda que salió a la luz, Cántalo TV exige a La Diosa el 20% de las ganancias netas que ha obtenido desde que firmaron contrato en 2023 y además el pago de 31,000 dólares que debe de un préstamo para la compra de un auto.

