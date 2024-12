Yomil Hidalgo lanza nueva indirecta en redes: ¿Tilda de mediocre a Otaola?

Vídeos relacionados:

Tras la negativa de visa para viajar a Estados Unidos, Yomil enfiló los cañones nuevamente hacia Alexander Otaola, culpándolo por esta situación. Luego de que el presentador cubano le respondiera, el reguetonero lanzó una indirecta en redes que para muchos tiene el mismo destinatario.

En su Instagram el cantante compartió una secuencia de fotos junto a unas palabras que no pasaron desapercibidas para sus seguidores.

“Cuando la mediocridad de los demás afecta tu tranquilidad, estás cediendo poder sobre ti. Aprende el fino arte de ignorar. Es decir, darlos por locos”, escribió Yomil.

Según lo que se puede interpretar del texto y si se alega que va dirigido a Otaola, la estrategia de Yomil en lo adelante será ignorar por completo las insinuaciones del presentador.

La negativa de visa para Yomil rompe de momento algunos de sus planes, pues el artista tenía previsto hacer una gira por Estados Unidos.

De acuerdo con sus declaraciones, Otaola habría pedido ayuda a “sus amiguitos congresistas” y con sus conexiones políticas frustró su entrada a suelo estadounidense.

“Me parece bien que venga por México o por Canadá. No le dieron la visa, dice él, no sé si se ha enterado de que hay un nuevo presidente que dice que todo el que entre por la frontera va para atrás”, respondió Otaola ante las acusaciones del artista.

