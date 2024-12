Humorista cubano Leo Maraca recibe a su hija en Estados Unidos: "Gracias a Dios"

El humorista cubano Leonardo Santiesteban, quien alcanzó la popularidad por su personaje del anciano Maraca, acaba de recibir a su hija Lia en Estados Unidos.

Un emotivo video compartido en Instagram muestra la bienvenida a la adolescente en el aeropuerto, donde padre e hija se fundieron en un largo abrazo.

"Gracias a Dios por el regalo; gracias, Señor", expresó el comediante, quien no pudo evitar las lágrimas.

Varios colegas de Leo lo felicitaron por haber podido llevar consigo a su hija.

"Cuánto me alegro", dijo Cuqui la Mora.

"¡Felicidades, mi hermano! ¡Qué clase de Navidad!", señaló Andy Vázquez.

"Lía ya es una mujercita, qué linda, muchas felicidades. ¡Ya tu niña contigo! Bendiciones", comentó Yerlin Pérez.

"¡Qué felicidad, papitooooooooo! El regalo más grande del mundo ¡tener a esas cositas cerquita de nosotros!", subrayó Gelliset Valdés.

Santiesteban es recordado por los televidentes cubanos por sus personajes del niño Pepitín y del anciano Maraca en el programa "Deja que yo te cuente". Con Maraca llegó a participar en varios capítulos del popular "Vivir del Cuento".

Es uno de los tantos humoristas cubanos que han emigrado en los últimos años a Estados Unidos.

En enero de este año, llamó "imbéciles" a quienes no supieron entender un sketch del viejito Maraca en el que decía que quería regresar a Cuba porque Estados Unidos no era un país para viejos, y lo juzgaron a él sin darse cuenta de que eran argumentos puestos en boca de un personaje y no lo suyos como persona.

"Caballero, es el personaje, no es el actor, tienen que analizar antes de comentar o decir", insistió.

"Yo, gracias a Dios estoy muy bien en Estados Unidos. Me va bien. Estoy trabajando en lo que me gusta y en lo que sé hacer. Estoy tranquilo", recalcó.

En Miami, Leonardo fichó por Univista TV en la serie "Los hijos de Putin", haciendo de Raúl Castro.

Este año se sumó a la grabación del humorístico, "La Habana en Hialeah", junto a Gelliset Valdés, Irela Bravo, Omar Franco y Yasbell Rodríguez.