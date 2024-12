Trump dice que apoya el programa de visas de trabajo temporal en EE.UU.

Vídeos relacionados:

El presidente electo Donald Trump expresó su respaldo al programa de visas H-1B, que permite a empleadores estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros altamente calificados, una postura que ha generado divisiones en su base de partidarios.

“Siempre me han gustado las visas. He usado la H-1B muchas veces en mis propiedades. Es un gran programa”, declaró Trump al New York Post. Sin embargo, durante su primer mandato, su administración intentó implementar restricciones al programa, que posteriormente fueron anuladas por los tribunales.

Lo más leído hoy:

La controversia sobre estas visas ha dividido al mundo MAGA en dos facciones: una que apoya su uso, liderada por figuras como Elon Musk y Vivek Ramaswamy, y otra que considera que el programa perjudica a los trabajadores estadounidenses.

Musk, quien se benefició de una visa H-1B al llegar a Estados Unidos, destacó que su éxito y el de empresas como Tesla y SpaceX se deben en parte a este sistema. “La cantidad de ingenieros súper talentosos en EE.UU. es demasiado baja”, afirmó.

Por otro lado, Ramaswamy señaló que la falta de profesionales locales en áreas clave se debe a una cultura que “ha venerado la mediocridad”. Ambos líderes, designados por Trump para encabezar el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, han abogado por reformar el sistema, sugiriendo una selección basada en méritos en lugar de una lotería.

La postura de Trump contrasta con otros puntos de su agenda migratoria, que incluyen deportaciones masivas y un enfoque en cerrar la frontera. Este choque de ideas evidencia los desafíos de equilibrar políticas de crecimiento económico con el sentimiento proteccionista de parte de su base.

Preguntas frecuentes sobre las visas H-1B y la postura de Trump