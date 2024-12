Flor de Cuba tras decidir quedarse en Estados Unidos: "A mis 31 años me siento orgullosa de ser una mujer fuerte"

Vídeos relacionados:

Flor de Cuba se siente una mujer realizada, pero sobre todo orgullosa de sí misma y de todo lo que ha alcanzado en la vida con esfuerzo propio.

Tras anunciar en redes su decisión de quedarse a vivir en Estados Unidos, la influencer cubana ha recibido elogios y también críticas, pero no se ha concentrado en estas últimas.

Lo más importante para ella es seguir creciendo y para lograrlo lo mejor es dejar de lado los cuestionamientos que siempre existirán por el simple hecho de ser una creadora digital.

“Ya se acaba el año y en mi corazón solo hay gratitud por todo lo que me ha tocado vivir en este 2024”, fue el mensaje que compartió para sus seguidores desde Louisvile, Kentucky, donde ahora reside.

“A mis 31 años me siento orgullosa de ser una mujer fuerte y cada día tomarlo como un aprendizaje para ser mejor persona (...) Gracias a los que me leen por permitirme ser parte de su tiempo. Los quiero mucho”, añadió junto a unas fotos luciendo un llamativo vestido rojo que le mereció muchos piropos.

El primer paso de Flor, antes de compartir la noticia de que se quedaba en Estados Unidos, fue comprarse un auto para tener mejor movilidad, y aunque las críticas no faltaron porque no es el carro del año, lo más importante para ella no es derrochar el dinero sino tener algo propio y sin deudas.

