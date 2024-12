El presentador cubano Alexander Otaola ha vuelto a acaparar titulares, esta vez tras compartir en Instagram una captura de pantalla que muestra su nombre como tendencia en Estados Unidos en la red social X (anteriormente Twitter). En la imagen, Otaola destacó su posición entre los términos más mencionados, acompañándolo con un mensaje cargado de sarcasmo: "No solo voy a poner al mundo a gritar mi nombre. Me harán tendencia. ¡Cómo sufro, cómo sufro!".

La publicación surge en un momento donde el nombre de Otaola ha sido ampliamente mencionado en redes, principalmente a raíz del multitudinario concierto de Oniel Bebeshito en el Pitbull Stadium de Miami. Durante el evento, los asistentes corearon de forma reiterada “Sufre Otaola”, en respuesta a los comentarios críticos que el presentador había realizado en las semanas previas, cuando cuestionó la capacidad del reguetonero para llenar un estadio de esa magnitud.

Lo más leído hoy:

Otaola había asegurado en su programa que Bebeshito no podría lograr un lleno total, y había insistido en que "no eres Bad Bunny" y que “ese estadio no se llena con cubanos nada más”. Sin embargo, el evento demostró lo contrario, reuniendo a casi 20 mil fanáticos, en su mayoría cubanos, y consolidándose como un hito para la música urbana cubana.

Ante la oleada de menciones y críticas tras el concierto, el presentador no tardó en reaccionar con publicaciones irónicas. Entre ellas, la captura que compartió donde su nombre aparece como tendencia.

Captura de Instagram

La captura de pantalla compartida por Otaola refleja que, más allá de los cánticos en su contra o las discusiones en torno al concierto de Bebeshito, su figura sigue generando un impacto significativo en el debate público. Su capacidad para posicionarse como tendencia, incluso en contextos adversos, demuestra su influencia en el panorama mediático cubanoamericano.

Algunos seguidores de Otaola reaccionaron al post con comentarios como: "El concierto fue del Bebeshito y la tendencia fue Otaola", "Es que no pueden vivir sin ti. Hiciste historia Alex, 18 mil gritaron tu nombre", "No mencionaron Bebeshito sino el nombre del grande Otaola" o "El verdadero protagonista".

Preguntas frecuentes sobre la tendencia de Alexander Otaola y el concierto de Bebeshito