“Me dijeron que era como Walmart”: Cubana expresa su decepción tras visitar el nuevo Supermercado 3ra y 70

Una conocida youtuber cubana visitó el recién inaugurado Supermercado 3ra y 70, ubicado en Miramar, Playa, con la expectativa de encontrar una amplia variedad de productos; sin embargo, la influencer confesó sentirse decepcionada, señalando que el establecimiento estaba lejos de parecerse a un Walmart, como le habían comentado.

A través de un video en su canal de YouTube, Rosy Wanderlust compartió sus críticas y reflexiones sobre la tienda, que opera exclusivamente en dólares y está dirigida a un público con recursos económicos o ayuda del exterior.

La joven inició su relato comentando el tiempo que le tomó llegar al supermercado, ubicado en una de las zonas más exclusivas de La Habana: “Este mercado no lo podían abrir en medio del Cerro; tenía que ser en Playa”, señaló con ironía, subrayando el contraste entre la ubicación y la realidad económica de la mayoría de los cubanos.

Al llegar al lugar, destacó la gran afluencia de personas a pesar de lo tarde que era y el hecho de que la tienda estaba cerca de cerrar: “Para que después no digan que en Cuba no hay dólares, miren la cantidad de gente que hay aquí”.

Dentro del establecimiento, la youtuber observó los productos disponibles y destacó la limitada variedad que ofrecía el supermercado.

Según comentó, solo había un tipo de cada artículo, desde papel sanitario y detergentes hasta desincrustantes y refrescos, lo que la llevó a comparar negativamente la tienda con un Walmart, calificándola como una versión similar a las habituales en MLC, aunque con estantes provisoriamente más llenos por ser recién inaugurada.

Aunque encontró artículos que no suelen estar disponibles en otras tiendas, como manzanas y productos de limpieza importados, criticó que estos estuvieran fuera del alcance económico del cubano promedio.

La comparación con el famoso mercado estadounidense fue uno de los puntos más destacados de su crítica: “Me dijeron que esto era como un Walmart, y me siento estafada porque no tiene nada que ver. Aquí no hay ofertas, no hay promociones, no hay variedad. Es lo mismo de siempre, solo que ahora es nuevo y está en dólares”, afirmó con evidente frustración.

También reflexionó sobre los precios en comparación con los salarios en Cuba: “El cubano de a pie gana, en promedio, 2,000 o 3,000 pesos al mes, que son 10 dólares. Un paquete de detergente aquí cuesta cinco dólares, ¿entonces?”, cuestionó.

Para ella, la tienda es inaccesible para quienes no reciben remesas o ayuda del exterior, algo que quedó claro cuando mencionó que muchos de los presentes hacían videollamadas a familiares en el extranjero para mostrar los productos.

También observó que los clientes se llevaban grandes cantidades de productos, vaciando rápidamente los estantes: “Vamos a ver cuánto dura lleno. Esto abrió el 30 de diciembre y ya está medio vacío”, comentó, anticipando que pronto se convertirá en una tienda más con los problemas habituales de desabastecimiento.

En su video, además de las colas para pagar en caja, la influencer mostró la enorme fila para acceder a la tarjeta Clásica, que es el nuevo “invento” que promueve el régimen cubano para comprar en las tiendas.

“Tienen que venir preparados. Esto no es Walmart ni Costco, esto sigue siendo Cuba”, recalcó la joven quien señaló que, por la demora, muchos clientes abandonan las colas y dejan los carritos con la compra.

Al salir del supermercado, Rosy comentó sobre la tienda de MLC ubicada justo enfrente, señalando las diferencias en cantidad y variedad de productos, aunque destacó que los precios en esta última eran algo más accesibles: “Esto sigue siendo Cuba. No hay que confundirse ni dejarse engañar por el brillo de algo nuevo”.

El video de Rosy Wanderlust, cargado de reflexiones y críticas, ha resonado entre sus seguidores y otros usuarios de redes sociales, que también han cuestionado la utilidad de este tipo de mercados en un contexto de profunda crisis económica para la mayoría de los cubanos.

