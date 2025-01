Caos en el Aeropuerto de Santa Clara por vuelos provenientes de Estados Unidos

Vídeos relacionados:

El caos operativo en el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de la ciudad de Santa Clara quedó expuesto en redes sociales, cuando comenzaron a circular videos e imágenes de los pasillos congestionados con equipajes, sobre todo de viajeros provenientes de Estados Unidos.

El periodista de Univisión 23, Mario Vallejo, compartió imágenes que muestran un desorden evidente en el manejo de equipajes y narró su asombro al verificar la autenticidad de las escenas.

Captura de Facebook/Mario Vallejo

“¿De verdad? Cuando me enviaron estas imágenes no lo podía creer. Tuve que hacer llamadas al aeropuerto de Santa Clara para convencerme de que no se trataba de un montaje con inteligencia artificial”, escribió el periodista, señalando que el problema radica en las operaciones de vuelos chárter.

Según Vallejo, estas compañías permiten a los pasajeros transportar grandes cantidades de equipaje pagando entre dos y tres dólares por libra, lo que a menudo resulta en la acumulación de maletas que no llegan a tiempo.

De acuerdo con una fuente cercana a las operaciones aeroportuarias citada por Vallejo, cuando el peso del avión alcanza su límite, las compañías chárter dejan parte del equipaje en tierra, particularmente en Miami, para enviarlo posteriormente en vuelos de carga. Esta práctica, asegura, contribuye al colapso logístico y a situaciones como las documentadas en su denuncia.

La publicación ha generado debate en redes sociales, con opiniones que critican la gestión del aeropuerto y quienes señalan las restricciones impuestas por la aerolínea como un factor agravante.

Pasajeros afectados compartieron sus experiencias, revelando que las dificultades en el manejo de equipajes no son casos aislados, sino una problemática recurrente en los aeropuertos de la isla.

“Me pasó, para sacar el maletín tuve que pagar (sobornar) y además yo viajé para Placetas, es decir, que también tuve que pagar un transporte para ir a recoger el equipaje. Un día entero de mi viaje de un fin de semana lo pasé en el aeropuerto”, comentó un usuario, evidenciando no solo demoras sino prácticas cuestionables en el sistema aeroportuario.

Otro pasajero relató una experiencia similar en el Aeropuerto José Martí de La Habana: “Increíble, en estos momentos en el aeropuerto José Martí está sucediendo lo mismo. Y para encontrar los bultos es un problema porque no tienen organización, y llegaron una semana después del vuelo. Imagínese los viajeros de Oriente que tuvieron que pagar pasaje carísimo para regresar otra vez a buscar bultos. El cubano a pasar trabajo”.

Algunos internautas subrayaron que esta situación no es nueva. “Esto es viejo, mi último viaje a Estados Unidos fue en 2020 y por ese aeropuerto. Desde hace años esto sucede y por cualquier aeropuerto de Cuba, a mí me sucedió en el de La Habana en 2019”, señaló otro usuario.

Entretanto, las autoridades del aeropuerto no han emitido un comunicado oficial al respecto.

Este problema se produce en medio de la prórroga del gobierno cubano, hasta el 31 de enero de 2025, de la exención arancelaria para la importación de alimentos, productos de aseo y medicinas por parte de los viajeros que llegan al país.

Esta medida, vigente desde julio de 2021, busca aliviar la escasez de productos básicos en el mercado nacional. Sin embargo, la alta demanda de estos bienes y la permisividad en su importación podrían estar contribuyendo a la saturación y desorganización en los aeropuertos, exacerbando los problemas en la gestión de equipajes.

Por otra parte, según datos preliminares de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), hasta noviembre de 2024 se registraron 266,625 visitantes provenientes de la comunidad cubana en el exterior, lo que representa una disminución del 18% en relación con los 325,292 visitantes del mismo período en 2023.

Factores como la persistente crisis económica en el país, restricciones y aumento de precios en vuelos internacionales, así como la cancelación de vuelos directos de diversas aerolíneas, y un entorno político que genera tensiones entre los residentes en el exterior y el gobierno cubano, han impactado en la llegada de cubanos residentes en el exterior y de turistas internacionales a la isla.

