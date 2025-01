El desgarrador testimonio de la madre de niña fallecida por explosión de cilindro de gas en Cuba

Vídeos relacionados:

Suelen Chacón, madre de la niña de seis años fallecida tras explotar un cilindro de gas en su casa en La Habana, se ha despedido de su hija en desgarrador testimonio en el que subrayó que ninguna madre debería pasar nunca por un momento tan siniestro, y lamentó haberle fallado a su pequeña, a la que prometió que todo iría bien.

“Una madre puede tener 20 hijos, pero si le falta solo uno, sientes que el mundo se derrumba, como si no te importara nada, como si te hubieran quitado una gran parte de ti. El aliento se va”, escribió Chacón en un mensaje hecho público por el activista Yankiel Fernández, quien dio a conocer el lamentable caso en días recientes.

“Es difícil pasar o vivir por esta situación. Pensaba que iba a salir de esta, pero no fue así. Solo de pensar que tenía apenas 6 añitos y ya se fue... Es doloroso. Toda una vida por delante, llena de desafíos, metas por ganar y objetivos por alcanzar”, lamentó Chacón.

La afligida madre dice que recuerda que tras el accidente su hija repetía constantemente que quería ponerse bien.

“Recuerdo que, cuando pasó el accidente, me gritaba: ‘Mamá, me voy a poner bien’. Lo repetía constantemente, no quería irse de este mundo, quería seguir dando guerra, sacándome de quicio. Yo le prometí que sí, que iba a estar bien: ‘Mamá te lo promete’. Mamá falló. Mamita, perdóname”, precisó.

Suelen Chacón enfatizó que está tratando “de ser de hierro” para no quebrarse, que quisiera que alguien la pellizcara y le dijera que por qué llora dormida.

“Me conforta saber que el reino de los cielos es de los niños y que ella está en un lugar mejor. Voy a extrañarte tanto, mi ranita, pero tanto. Van a pasar los años y siempre, pero siempre, estarás en mi corazón”, apuntó.

“Ninguna madre debe pasar por este momento tan siniestro. Prefiero que me arranquen la vida de un tirón que vivir este momento”, añadió, al tiempo que agradeció a todas las personas que se han preocupado y la han ayudado desde la tragedia.

“Me queda otra batalla por librar, y esta la libraré por fe”, precisó en referencia a su otro hijo, de nueve años, que también permanece grave como consecuencia del mismo accidente.

La pequeña Elinzzanith Paneque estaba ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, adonde ella y su hermano de nueve años, Helinzzon, fueron trasladados luego del trágico incidente ocurrido la pasada semana.

Ambos fueron reportados en estado crítico, con riesgo para sus vidas, pero desafortunadamente la niña no sobrevivió a la gravedad de las heridas.

En el caso de, Helinzzon continúa luchando por su vida, según informó en Facebook este lunes el activista Yankiel Fernández, quien es líder del proyecto solidario “Aliento de Vida”.

Tras el siniestro, “Aliento de Vida” lideró una campaña de ayuda humanitaria para recaudar artículos de primera necesidad, con el fin de contribuir a la recuperación de los niños y ayudar a la familia a enfrentar las difíciles circunstancias tras el accidente.

“Aliento de Vida” solicitó culeros desechables, cremas para quemaduras, toallitas húmedas, jugos, yogur, gelatina y cualquier otro recurso que las personas pudieran donar. La campaña se mantiene para apoyar la recuperación del niño superviviente.

Las cuentas para colaborar con el Ministerio Aliento de Vida son: 9224 9598 7881 8648 (en CUP) y 9225 9598 7553 4866 (MLC), y el número para confirmar: 58 04 77 06.