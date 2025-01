Los cubanos que deberían ser deportados por Trump desde EE.UU, según Alexander Otaola

El influencer cubano Alexander Otaola desató una nueva polémica al definir en días recientes a los cubanos que, a su juicio, deberían ser deportados a Cuba sin contemplación durante la nueva Administración Trump.

“Hay que deportar a los inmigrantes que no vinieron por razones políticas. A los que tienen récord criminal, a los que se declaran comunistas, a los que dicen que lo que les interesa es abrir un negocio en Cuba y mandar un carro allí”, apuntó.

Otaola dijo que a esos es a los que hay que decirles "para atrás", que no califican para ningún estatus migratorio y montarlos en barcos o aviones de vuelta a Cuba.

“Además hay que hacerlo sin pedirle permiso a la dictadura cubana, que ese es otro de los grandes errores que está cometiendo Estados Unidos”, añadió el excandidato a alcalde.

Otaola admitió que aunque hay “pactos” entre ambos países, no se puede tener con la isla un trato como si fuera un país que funciona con normalidad, porque “Cuba no es un país normal”.

Acusó, además, al Partido Comunista de Cuba de utilizar los flujos migratorios como una herramienta de presión política.

El polémico presentador dijo que el gobierno de Estados Unidos “tiene que dejar de preguntar, llenar el buque madre, zarpar, llegar a las costas, bajar a la multitud y decirles: ‘Arriba, que ustedes nacieron aquí’”.

Alexander Otaola acotó que quien no quiera estar en esa lista tiene que dejar de ser un inmigrante económico.

"Inmigrante económico es toda persona que vino aquí a conseguir un teléfono, un carro, un estatus de vida, y no vino porque le moleste el comunismo, no vino porque se sentía limitado y oprimido en su país natal", definió.

Otaola no eximió del grupo a los cubanos con I-220A, en particular a los que en el Versailles dijeron: "Nosotros no hablamos de política".

“Toda esa gente en el primer envío”, aseveró el influencer, quien aprovechó para recomendar que todos los deportados puedan llevarse “sus cositas”, incluidos un generador y un panel solar para aguantar los apagones de la isla.

"Yo creo que sería algo bueno que debería hacer la administración Trump, y creo que lo va a hacer, aunque tal vez no de esta manera", añadió, y concluyó que “sería bonito”.

La postura de Otaola ha polarizado a la audiencia. Algunos seguidores respaldan su discurso, mientras que otros lo acusan de absoluta insensibilidad.

