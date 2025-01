Gasolina alcanza los 900 pesos el litro en el mercado informal en Cuba

Vídeos relacionados:

Varias publicaciones en redes sociales reportan que el precio de la gasolina en el mercado informal en Cuba ha alcanzado los 900 pesos por litro, reflejando una vez más la descontrolada inflación que afecta profundamente la economía del país.

Este aumento, que agrava aún más el costo de vida, es un síntoma de la crisis económica que se intensifica en todos los sectores, impactando tanto a consumidores como a transportistas.

Lo más leído hoy:

William Sosa denunció este domingo en Facebook que “no importa en qué monedas vendas, si no garantizas una oferta estable, todo será un negocio”, mientras compartía la captura de un anuncio en el que una persona ofrecía 30 litros de gasolina a 900 pesos cada uno.

Captura Facebook / William Sosa

De igual forma, una persona llamada Yoendi Vidor anunció en el grupo de Facebook “Venta de Karpaty en Las Tunas” que tenía “20 de gasolina a 1000 pesos, si compra los 20 a 900”.

Captura Facebook / Venta de Karpaty en Las Tunas / Yoendi Vidor

“Tengo 17 litros de gasolina a 900 peso interesados al privado”, se lee en el anuncio realizado por Claudia Peña el miércoles pasado en el grupo de Facebook “Motores Las Tunas”.

Captura Facebook / Motores Las Tunas / Claudia Peña

María Hernández publicó en su perfil de Facebook este domingo que tenía “20 litros de gasolina en venta a 900 el litro”.

Captura Facebook / María Hernández

En medio de la crisis energética que sufre la población cubana, una activista denunció en diciembre pasado en redes sociales que el precio de la gasolina se ha elevado en el mercado informal, alcanzando cifras exorbitantes.

La activista Johanna Jolá Álvarez denunció en Facebook que los precios de la gasolina en la bolsa negra están alcanzando niveles alarmantes, mientras las personas deben hacer largas colas para poder comprar en las gasolineras.

“Me acaban de ofrecer gasolina a 700 CUP por litro. Me he quedado sin saber ni qué responder. ¡Qué terrible realidad estamos viviendo!”, expresó en su publicación, acompañada de emojis que reflejan su asombro e indignación.

Tan solo un mes después, el precio de la gasolina alcanzó los 900 pesos por litro, y en algunos casos ya se comercializa por hasta 1,000 pesos.

Preguntas frecuentes sobre el precio de la gasolina en Cuba y la crisis económica