“La cola seca”: Los cubanos bautizan las interminables filas en gasolineras sin combustible

En el complejo panorama de carencias que define la vida diaria en Cuba, donde el acceso a la gasolina se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza, surge un nuevo término que captura la esencia de la desesperación: "la cola seca", usado para describir las interminables filas en las gasolineras.

Manuel Viera señaló en Facebook que “la cola seca” es un “nuevo término desbloqueado en el infierno cubano”, reflejando con crudeza la desesperación que genera la crisis energética.

Captura Facebook / Manuel Viera

Además, definió el mote como “una inmensa cola para echar gasolina mientras no hay gasolina. Es la cola para esperar a ver si llega una pipa cargada de combustible y allí llevan una semana”.

Con gran indignación y frustración, Viera expresó: “Mientras tanto, los mismos medios que aseguraban el mismo día de su caída que Bashar Al-Asad era más fuerte que nunca, que no huirá del país, y que todo era una campaña de desinformación enemiga, esos mismos medios no dicen una sola palabra de la renovada coyuntura coyuntural”.

Por último, subrayó: “Allí están los choferes, sin tener ni idea de nada, totalmente desinformados en aquellas colas secas intentando no perder la esperanza”.

En su descripción, Viera refleja no solo la grave crisis energética que enfrenta el país, sino también el desgaste psicológico de quienes intentan mantener la esperanza en medio de la incertidumbre total.

Recientemente, la activista Johanna Jolá Álvarez denunció en Facebook que los precios de la gasolina en la bolsa negra están alcanzando niveles alarmantes.

“Me acaban de ofrecer gasolina a 700 CUP por litro. Me he quedado sin saber ni qué responder. ¡Qué terrible realidad estamos viviendo!”, expresó en su publicación, acompañada de emojis que reflejan su asombro e indignación.

En noviembre, las autoridades cubanas emitieron un comunicado sobre la escasez de combustible aéreo JET-A1, situación que afectó los aeropuertos internacionales de La Habana y Varadero, obligando a varios operadores turísticos a emitir avisos a los viajeros.

